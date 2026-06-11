Километровые пробки и пыль: названа дата окончания ремонта Кульджинки под Алматы

В Управлении развития дорожной инфраструктуры (УРДИ) акимата Алматы рассказали, когда закончится ремонт участка Кульджинского тракта, сообщает Zakon.kz.

8 июня 2026 года жители Алматинской области столкнулись с неприятной ситуацией по дороге в южную столицу. Часть Кульджинки (примерно от пос. Гульдала и до моста на ул. Бухтарминская) была перерыта дорожниками, в связи с чем образовались километровые пробки и столбом стояла пыль.

Согласно публикациям из Instagram, некоторым областникам пришлось даже бросить свои авто и идти пешком, чтобы не опоздать на работу, учебу и важные встречи.

Из-за ремонта на Кульджинке огромные пробки образовались на Талгарском тракте.

В городском управлении развития дорожной инфраструктуры уточнили, что "в настоящее время проводятся работы по среднему ремонту Кульджинского тракта на участке от ул. Бухтарминская до границы города".

"Предыдущий ремонт на вышеуказанном участке был проведен в 2015 году. В ходе обследования были выявлены дефекты в виде поперечных трещин, ямочности и колейности, оказывающие негативное влияние на эксплуатационные характеристики дороги и безопасность дорожного движения. Кроме того, на отдельных участках отсутствуют тротуары". Пресс-служба УРДИ

Отмечается, что на период проведения ремонтных работ полное перекрытие движения транспортных средств по Кульджинскому тракту не предусмотрено.

"Производство работ организовано поэтапно с частичным ограничением движения по отдельным полосам при обеспечении пропуска транспортных средств по оставшимся полосам движения. В целях минимизации неудобств для участников дорожного движения и снижения транспортной нагрузки часть технологических операций выполняется в ночное время. Полное завершение работ запланировано на 10 июля текущего года". Пресс-служба УРДИ

Ранее стало известно, что в Казахстане проверят техническое состояние одной из крупнейших кольцевых автодорог.