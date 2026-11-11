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Общество

Уголовное дело возбуждено после угрозы взрыва на рейсе Москва – Астана

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 12:01 Фото: unsplash
Накануне, 10 ноября 2026 года, в Международном аэропорту Астаны досмотрели самолет, прибывший из Москвы. Причиной послужило сообщение о бомбе на борту. Подробности раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.

Так, о досмотре воздушного судна, прибывшего из столицы России, стало известно из Telegram-канала "Астана – Что? Где? Когда?".

"По сообщению, поступившему в аэропорт Астаны, проведена проверка. В ходе осмотра салона самолета авиарейса "Москва – Астана" взрывных устройств и иных запрещенных предметов не обнаружено. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на установление личности и задержание подозреваемого", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП на транспорте сегодня, 11 ноября.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы погиб рабочий. Управлением полиции на транспорте в аэропорту Алматы по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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