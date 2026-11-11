В аэропорту Алматы погиб рабочий

В Международном аэропорту Алматы случилось чрезвычайное происшествие: погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте 11 ноября 2026 года прокомментировали произошедшее.

Согласно официальному заявлению:

"Управлением полиции на транспорте в аэропорту Алматы по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело".

Также сказано, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В пресс-службе воздушной гавани дали дополнительные разъяснения.

Так, на участке перрона аэропорта, где проводятся строительные работы, произошел несчастный случай.

"В результате происшествия пострадал один из работников подрядной организации, выполняющей строительные работы". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Далее есть уточнение: "до завершения расследования и установления всех обстоятельств произошедшего аэропорт не имеет право предоставлять дополнительные комментарии".

"Аэропорт Алматы оказывает необходимое содействие уполномоченным государственным органам и взаимодействует с ними в рамках проводимого расследования". Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

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