В аэропорту Алматы погиб рабочий
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте 11 ноября 2026 года прокомментировали произошедшее.
Согласно официальному заявлению:
"Управлением полиции на транспорте в аэропорту Алматы по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело".
Также сказано, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В пресс-службе воздушной гавани дали дополнительные разъяснения.
Так, на участке перрона аэропорта, где проводятся строительные работы, произошел несчастный случай.
"В результате происшествия пострадал один из работников подрядной организации, выполняющей строительные работы".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
Далее есть уточнение: "до завершения расследования и установления всех обстоятельств произошедшего аэропорт не имеет право предоставлять дополнительные комментарии".
"Аэропорт Алматы оказывает необходимое содействие уполномоченным государственным органам и взаимодействует с ними в рамках проводимого расследования".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
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