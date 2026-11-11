#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Происшествия

В аэропорту Алматы погиб рабочий

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Международном аэропорту Алматы случилось чрезвычайное происшествие: погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте 11 ноября 2026 года прокомментировали произошедшее.

Согласно официальному заявлению:

"Управлением полиции на транспорте в аэропорту Алматы по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело".

Также сказано, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В пресс-службе воздушной гавани дали дополнительные разъяснения.

Так, на участке перрона аэропорта, где проводятся строительные работы, произошел несчастный случай.

"В результате происшествия пострадал один из работников подрядной организации, выполняющей строительные работы".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Далее есть уточнение: "до завершения расследования и установления всех обстоятельств произошедшего аэропорт не имеет право предоставлять дополнительные комментарии".

"Аэропорт Алматы оказывает необходимое содействие уполномоченным государственным органам и взаимодействует с ними в рамках проводимого расследования".Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

Днем ранее, 9 ноября, мы писали о том, что самолет авиакомпании SCAT, летевший по маршруту Москва – Алматы, совершил экстренную посадку в Астане. Подробности – тут.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
ДТП, Алматы, полиция,
16:21, 10 августа 2025
Мальчик погиб под колесами внедорожника в Алматы
ДТП в Алматы
22:48, 01 мая 2025
Мужчина погиб в жуткой аварии в Алматы
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля
08:29, 05 мая 2026
Аэропорт Алматы наказали за подтопление терминала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Бэйли на площадке в синей форме &quot;Барыса&quot;
11:36, Сегодня
Джастин Бэйли из "Барыса" продолжает лидировать в бомбардирской гонке КХЛ
Сирил Ган
11:20, Сегодня
Без Волкова: Ган готов бросить вызов после боя с Хокитом за титул
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
11:00, Сегодня
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
Элина Свитолина поднимает вверх руки
10:41, Сегодня
Свитолина раскрыла план на игру с Муховой после поражения от Андреевой в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: