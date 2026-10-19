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Общество

Видео с полицией из самолета смутило Казнет: что произошло на борту рейса Тараз – Астана

самолет, полиция, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 15:38 Фото: Instagram/v_shymkente
В социальных сетях 19 октября 2026 года появилось видео, снятое на борту самолета, летевшего из Тараза в Астану. Происходящее в нем вызвало вопросы у казахстанцев. На часть из них ответили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.

На распространенных кадрах видно, что полиция что-то ищет на борту воздушного судна. По словам автора ролика, пассажир прямо перед вылетом отказался лететь, после чего его место проверили сотрудники полиции. В связи с этим рейс был задержан.

У пользователей Казнета видео вызвало ряд вопросов:

  • "Что случилось?"
  • "Может, фобия у нее".
  • "Причина отказа какая?"
  • "А что происходит, что ищут?"
  • "Правильно, что проверяют. Мало ли".
  • "Из-за одного человека столько людей ждут вылета".
  • "А почему он отказался лететь... Причину выяснили?!"
  • "Проверили, называется: руками прощупали, глазами посмотрели".

Некоторые подробности инцидента раскрыли в пресс-службе ДП на транспорте:

"18 октября 2026 года при посадке пассажиров на борт воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Тараз – Астана, один из граждан обратился к бортпроводнику с заявлением об отказе от перелета по семейным обстоятельствам. В связи с этим были инициированы установленные процедуры по снятию пассажира и его багажа с рейса. В ходе досмотра в зоне сиденья данного пассажира каких-либо запрещенных веществ или предметов обнаружено не было".

Кроме того, как отметили в ДП на транспорте, никаких жалоб или претензий в связи с этим инцидентом от представителей авиакомпаний или пассажиров в полицию не поступало.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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