Видео с полицией из самолета смутило Казнет: что произошло на борту рейса Тараз – Астана
Фото: Instagram/v_shymkente
В социальных сетях 19 октября 2026 года появилось видео, снятое на борту самолета, летевшего из Тараза в Астану. Происходящее в нем вызвало вопросы у казахстанцев. На часть из них ответили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте, сообщает Zakon.kz.
На распространенных кадрах видно, что полиция что-то ищет на борту воздушного судна. По словам автора ролика, пассажир прямо перед вылетом отказался лететь, после чего его место проверили сотрудники полиции. В связи с этим рейс был задержан.
У пользователей Казнета видео вызвало ряд вопросов:
- "Что случилось?"
- "Может, фобия у нее".
- "Причина отказа какая?"
- "А что происходит, что ищут?"
- "Правильно, что проверяют. Мало ли".
- "Из-за одного человека столько людей ждут вылета".
- "А почему он отказался лететь... Причину выяснили?!"
- "Проверили, называется: руками прощупали, глазами посмотрели".
Некоторые подробности инцидента раскрыли в пресс-службе ДП на транспорте:
"18 октября 2026 года при посадке пассажиров на борт воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Тараз – Астана, один из граждан обратился к бортпроводнику с заявлением об отказе от перелета по семейным обстоятельствам. В связи с этим были инициированы установленные процедуры по снятию пассажира и его багажа с рейса. В ходе досмотра в зоне сиденья данного пассажира каких-либо запрещенных веществ или предметов обнаружено не было".
Кроме того, как отметили в ДП на транспорте, никаких жалоб или претензий в связи с этим инцидентом от представителей авиакомпаний или пассажиров в полицию не поступало.
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