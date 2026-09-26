Данияр Елеусинов задержал вылет рейса: раскрыты детали инцидента в аэропорту Алматы

Сегодня, 26 сентября 2026 года, в пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте раскрыли детали задержки рейса в Международном аэропорту Алматы, которая произошла из-за олимпийского чемпиона по боксу Данияра Елеусинова, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 25 сентября.

"Сотрудниками Управления полиции на транспорте в аэропорту Алматы задержан 35-летний житель Астаны, нарушивший правила поведения на борту воздушного судна. Установлено, что во время посадки на рейс Алматы – Астана мужчина самовольно покинул воздушное судно и выбежал на перрон. Транспортными полицейскими мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства". Пресс-служба ДП на транспорте

Уточняется, что нарушитель привлечен к административной ответственности сразу по пяти статьям КоАП РК:

ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство";

ч. 1 ст. 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";

ч. 1 ст. 441 "Нарушение запрета потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан он установлен";

ч. 1 ст. 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне";

ч. 4 ст. 564 "Нарушение правил безопасности полетов".

В ДП на транспорте казахстанцам напомнили, что закон един для всех и требования законодательства распространяются на каждого, независимо от должности, статуса и социального положения.

"Призываем граждан проявлять высокую правовую культуру, уважать права других пассажиров и оказывать содействие органам правопорядка в создании безопасной среды на объектах транспорта". Пресс-служба ДП на транспорте

Ранее сообщалось, что в аэропорту Алматы из-за пассажира произошла задержка вылета рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшего в Астану. Причиной стало происшествие с олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым. По словам очевидцев, спортсмен "буквально перед взлетом передумал лететь и вышел из самолета". Согласно правилам авиационной безопасности, в этом случае другие пассажиры должны покинуть лайнер, необходимо также выгрузить багаж для нового досмотра.

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В июле 2026 года Данияр Елеусинов оказался участником другой некрасивой истории – он сел пьяным за руль и разбил несколько машин в Астане. Суд лишил его прав и отправил под арест на 20 суток. А вот теперь – новое приключение.

Последний чемпион Олимпиады по боксу из Казахстана на данный момент пребывает в не очень хорошем ментальном состоянии. После пьяного ДТП спортсмен признался в злоупотреблении алкоголем после победных Игр в Рио-2016, но пообещал вернуться на большой ринг под эгидой Zuffa Boxing.

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Тем не менее, все это не мешает Данияру Елеусинову бросать вызовы главной медийной звезде поп-ММА Еркебулану Токтару, назвав того "хайпожором". Сам же Еркебулан не захотел выходить с Данияром, настаивая, что он не уровень олимпийского чемпиона.