Больше профилактики: как в Павлодарской области реализуют принцип "Закон и Порядок"

Более 1,5 тыс мероприятий по продвижению идеологии "Закон и Порядок" провели в Павлодарской области с начала 2026 года. Одновременно в области снизилось общее количество зарегистрированных преступлений, сообщает Zakon.kz.

Работа ведется во всех городах и районах области. На 2026 год запланировано свыше 2 тыс. мероприятий в рамках идеологии "Закон и Порядок". Их координирует областная прокуратура совместно с государственными органами и акиматами.

Одним из заметных направлений стала работа с молодежью. В Павлодаре прошел форум "Волонтер. Закон. Порядок. Будущее", объединивший пять тысяч молодых людей. Активисты региона стали амбассадорами идеологии "Закон и Порядок". Они проводят встречи со сверстниками, рассказывают о правовой культуре и привлекают молодежь к общественным инициативам.

Правовое просвещение выходит за рамки традиционных лекций. В городах и районах области прошла акция "Заң.lab" – мобильная правовая лаборатория, где жители могли получить консультации и принять участие в интерактивных мероприятиях по профилактике правонарушений и мошенничества.

В школах и колледжах проводят уроки безопасности, правовые часы, дебаты и встречи. Отдельное внимание уделяют профилактике буллинга, сталкинга, интернет-мошенничества и наркомании. В рамках антинаркотического месячника состоялось 20 мероприятий, также запущен YouTube-подкаст "Таза таңдау".

По данным Департамента полиции области, с начала года общее количество зарегистрированных преступлений в регионе сократилось на 21,9 процента. Кроме того, примерно на 40 процентов уменьшилось число преступлений, совершенных молодыми людьми. Если за аналогичный период 2025 года зарегистрировали 44 таких факта, то в текущем году – 26.

"Продолжается адресная профилактическая работа с людьми, склонными к совершению правонарушений, а также мероприятия по предупреждению семейно-бытовых конфликтов. С начала года 8 326 граждан в состоянии алкогольного опьянения доставили в медицинские вытрезвители. Кроме того, в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, выдано 4 145 защитных предписаний", – сообщил начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции Азамат Куркебаев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в области также не зарегистрировано преступлений особо тяжкого характера, в том числе убийств.

Еще одно направление профилактики – вовлечение подростков в спорт. Полицейские совместно с Управлением физической культуры и спорта намерены активнее использовать массовый футбол для организации досуга молодежи и популяризации здорового образа жизни. С подростками, демонстрирующими девиантное поведение, работают совместно с педагогами, помогая им найти занятия в спортивных секциях и других объединениях.

Идеологию "Закон и Порядок" продвигают также через культурные, трудовые и экологические проекты. Тематические инициативы реализуют в рамках "Жасыл ел-2026" и летнего проекта "Ертіс толқыны". В культурной сфере проходят тематические выставки, спектакли и встречи. Для популяризации принципов правопорядка среди жителей региона создали специальный маскот – Тәртіпбек.

Итоги работы за год планируют подвести в декабре на форуме "Заң.kz". Он станет площадкой для определения дальнейших задач в сфере укрепления правовой культуры и профилактики правонарушений.