Как в Казахстане будут продвигать идеологию "Закон и Порядок"
В частности, концепция изложена в новой редакции.
В документе содержится видение развития правовой культуры.
Так, говорится, что на основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации в правовой культуре и международного опыта, определены следующие ориентиры по продвижению в обществе идеологии закона и порядка в республике.
Первое – человек должен понимать важность правового сознания и культуры. То есть следует ориентироваться на переход от поверхностного восприятия к сознательному соблюдению правовых норм.
Второе – любой гражданин должен ощущать, что государство создает безопасную среду, а государственные органы служат в их интересах, предоставляя прозрачные услуги и обеспечивая открытый диалог.
В то же время каждый гражданин, а особенно государственный служащий, должен осознавать неотвратимость ответственности за нарушения законности и правопорядка.
Третье – при наличии таких условий можно ожидать, что человек мотивирован не только соблюдать законы, но и транслировать такое поведение в своем окружении и стремиться внести вклад в развитие общества.
Отмечается, что государственная политика в сфере праворазъяснительной работы играет важную роль в развитии правовой культуры и увеличении осведомленности граждан об их правах и обязанностях. Эта деятельность направлена на обеспечение доступности правовой информации, помощь в правильном понимании и применении законодательства, а также на повышение уровня правовой грамотности общества.
Профилактика правонарушений, работа с молодежью и социально уязвимыми группами могут существенно сократить количество преступлений. Правильная профилактическая работа снижает вероятность совершения правонарушений до того, как они произойдут.
Переход к сервисной модели ориентирует органы власти на более качественное, эффективное и дружелюбное взаимодействие с населением. Простота в получении государственных услуг, прозрачность действий и быстрый отклик на запросы граждан создают положительный имидж государственных структур и повышают удовлетворенность населения.
Основные принципы и подходы продвижения идеологии
В частности, принцип "Закон и Порядок" обеспечивает безопасность граждан и формирует основу справедливости через равенство всех перед законом, неотвратимость наказания и высокую правовую культуру.
Данный принцип определен одним из основных принципов взаимодействия и функционирования государства и общества и направлен на укрепление законности и порядка в стране. В соответствии с ним работа государственных и правоохранительных органов должна фокусироваться на повышении уровня правовой грамотности населения, формировании устойчивых привычек и поведения, ориентированных на соблюдение законов и правовых норм.
Принцип "Адал азамат" формирует в обществе образ законопослушного, образованного, патриотичного и ответственного гражданина, добивающегося успеха честным трудом. На практике он реализуется через образование, просветительские и культурные проекты, законодательные инициативы и пропаганду здорового образа жизни, а также определяет ценности, на которых строится справедливое и прогрессивное общество.
Принцип "Таза Қазақстан" задает общую для всех граждан созидательную логику мышления. Соблюдение чистоты и порядка, сохранение историко-культурного наследия, бережное отношение к окружающей среде должны стать неотъемлемыми чертами национального характера.
"Таза Қазақстан" – это принцип, который повышает ответственность граждан и формирует новую этику в обществе.
Принцип "Слышащее государство" – главенствующий принцип государственного управления, заключающийся в обеспечении открытости государственного аппарата, создании необходимых условий для участия общественности в процессе принятия государственных решений и оперативном реагировании на конструктивные запросы граждан.
На практике он реализуется через встречи руководителей с населением, экспертные площадки, консультативные органы и цифровые каналы связи, такие как портал открытого правительства, "Е-petition" и "е-Otinish". Подобная открытая работа укрепляет доверие между государством и обществом.
В документе говорится, что государственный служащий рассматривается как носитель и проводник идеологемы "Закон и Порядок", а его действия – как фактор формирования общественного доверия к государственным институтам в целом.
В этом контексте принцип личного примера и безупречной репутации устанавливает повышенные требования к законопослушности, этическому поведению и профессиональной ответственности, предусматривая персональную ответственность за действия, противоречащие законодательству, служебной этике или стандартам публичного поведения.
Нарушения, подрывающие доверие граждан к государственным институтам, рассматриваются как дискредитирующие идеологему и подлежат юридической ответственности и репутационной оценке.
Вместе с тем развитие правовой культуры должно быть построено на основе следующих принципов:
- Верховенства закона и всеобщности закона.
- Принцип прозрачности и подотчетности.
- Принцип уважения прав человека и справедливости.
- Принцип всеобщего участия и координации.
- Принцип учета национально-культурных особенностей.
- Принцип адресности и дифференцированного подхода.
Реализация Концепции будет проводиться по пяти направлениям:
- формирование культуры законопослушного поведения и повышение правовой осведомленности;
- создание безопасной и благоприятной среды для жизни;
- обеспечение открытости (доступности) органов власти;
- развитие партнерства с гражданским сообществом в вопросах продвижения идеологии закона и порядка;
- стимулирование гражданской активности.
Деятельность государственных и местных исполнительных органов, организаций по продвижению идеологемы "Закон и Порядок" будет оцениваться по показателям степени вовлеченности, инициативности и эффективности участников продвижения, а также четким индикаторам KPI.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.