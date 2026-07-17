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Право

Как в Казахстане будут продвигать идеологию "Закон и Порядок"

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 14:07 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 13 июля 2026 года внесены изменения в Концепцию по продвижению в обществе идеологии "Закон и Порядок" на 2025-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, концепция изложена в новой редакции.

В документе содержится видение развития правовой культуры.

Так, говорится, что на основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации в правовой культуре и международного опыта, определены следующие ориентиры по продвижению в обществе идеологии закона и порядка в республике.

Первое – человек должен понимать важность правового сознания и культуры. То есть следует ориентироваться на переход от поверхностного восприятия к сознательному соблюдению правовых норм.

Второе – любой гражданин должен ощущать, что государство создает безопасную среду, а государственные органы служат в их интересах, предоставляя прозрачные услуги и обеспечивая открытый диалог.

В то же время каждый гражданин, а особенно государственный служащий, должен осознавать неотвратимость ответственности за нарушения законности и правопорядка.

Третье – при наличии таких условий можно ожидать, что человек мотивирован не только соблюдать законы, но и транслировать такое поведение в своем окружении и стремиться внести вклад в развитие общества.

Отмечается, что государственная политика в сфере праворазъяснительной работы играет важную роль в развитии правовой культуры и увеличении осведомленности граждан об их правах и обязанностях. Эта деятельность направлена на обеспечение доступности правовой информации, помощь в правильном понимании и применении законодательства, а также на повышение уровня правовой грамотности общества.

Профилактика правонарушений, работа с молодежью и социально уязвимыми группами могут существенно сократить количество преступлений. Правильная профилактическая работа снижает вероятность совершения правонарушений до того, как они произойдут.

Переход к сервисной модели ориентирует органы власти на более качественное, эффективное и дружелюбное взаимодействие с населением. Простота в получении государственных услуг, прозрачность действий и быстрый отклик на запросы граждан создают положительный имидж государственных структур и повышают удовлетворенность населения.

Основные принципы и подходы продвижения идеологии

В частности, принцип "Закон и Порядок" обеспечивает безопасность граждан и формирует основу справедливости через равенство всех перед законом, неотвратимость наказания и высокую правовую культуру.

Данный принцип определен одним из основных принципов взаимодействия и функционирования государства и общества и направлен на укрепление законности и порядка в стране. В соответствии с ним работа государственных и правоохранительных органов должна фокусироваться на повышении уровня правовой грамотности населения, формировании устойчивых привычек и поведения, ориентированных на соблюдение законов и правовых норм.

Принцип "Адал азамат" формирует в обществе образ законопослушного, образованного, патриотичного и ответственного гражданина, добивающегося успеха честным трудом. На практике он реализуется через образование, просветительские и культурные проекты, законодательные инициативы и пропаганду здорового образа жизни, а также определяет ценности, на которых строится справедливое и прогрессивное общество.

Принцип "Таза Қазақстан" задает общую для всех граждан созидательную логику мышления. Соблюдение чистоты и порядка, сохранение историко-культурного наследия, бережное отношение к окружающей среде должны стать неотъемлемыми чертами национального характера.

"Таза Қазақстан" – это принцип, который повышает ответственность граждан и формирует новую этику в обществе.

Принцип "Слышащее государство" – главенствующий принцип государственного управления, заключающийся в обеспечении открытости государственного аппарата, создании необходимых условий для участия общественности в процессе принятия государственных решений и оперативном реагировании на конструктивные запросы граждан.

На практике он реализуется через встречи руководителей с населением, экспертные площадки, консультативные органы и цифровые каналы связи, такие как портал открытого правительства, "Е-petition" и "е-Otinish". Подобная открытая работа укрепляет доверие между государством и обществом.

В документе говорится, что государственный служащий рассматривается как носитель и проводник идеологемы "Закон и Порядок", а его действия – как фактор формирования общественного доверия к государственным институтам в целом.

В этом контексте принцип личного примера и безупречной репутации устанавливает повышенные требования к законопослушности, этическому поведению и профессиональной ответственности, предусматривая персональную ответственность за действия, противоречащие законодательству, служебной этике или стандартам публичного поведения.

Нарушения, подрывающие доверие граждан к государственным институтам, рассматриваются как дискредитирующие идеологему и подлежат юридической ответственности и репутационной оценке.

Вместе с тем развитие правовой культуры должно быть построено на основе следующих принципов:

  1. Верховенства закона и всеобщности закона.
  2. Принцип прозрачности и подотчетности.
  3. Принцип уважения прав человека и справедливости.
  4. Принцип всеобщего участия и координации.
  5. Принцип учета национально-культурных особенностей.
  6. Принцип адресности и дифференцированного подхода.

Реализация Концепции будет проводиться по пяти направлениям:

  • формирование культуры законопослушного поведения и повышение правовой осведомленности;
  • создание безопасной и благоприятной среды для жизни;
  • обеспечение открытости (доступности) органов власти;
  • развитие партнерства с гражданским сообществом в вопросах продвижения идеологии закона и порядка;
  • стимулирование гражданской активности.

Деятельность государственных и местных исполнительных органов, организаций по продвижению идеологемы "Закон и Порядок" будет оцениваться по показателям степени вовлеченности, инициативности и эффективности участников продвижения, а также четким индикаторам KPI.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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