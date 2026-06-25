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События

"Закон и порядок": в Алматинской области продолжается системная работа по профилактике коррупции

заседание, акимат, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:25 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
По итогам первого полугодия 2026 года в Алматинской области количество зарегистрированных коррупционных правонарушений сократилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Так, если в первом полугодии 2025 года было зарегистрировано 28 коррупционных правонарушений, то за аналогичный период текущего года их число снизилось до 7.

Соответствующие данные были озвучены на внеочередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции.

По данным пресс-службы акима Алматинской области, в ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации принципа "Закон и порядок" и концепции "Справедливый Казахстан", формирования антикоррупционной культуры и повышения правовой грамотности населения. В мероприятии приняли участие члены комиссии и представители местных исполнительных органов.

Открывая заседание комиссии, аким области Марат Султангазиев остановился на вопросах реализации антикоррупционной политики, формирования в обществе принципов честности и открытости, а также повышения эффективности профилактических мер. Он отметил, что обеспечение законности и правопорядка является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов.

Марат Султангазиев, аким, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:25

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

С начала года в регионе проведено 73 встречи, направленные на профилактику коррупции и формирование антикоррупционной культуры, в которых приняли участие около 6 тысяч человек. В ходе анализа были выявлены факты необоснованного завышения цен на товары и закупок сверх необходимого объема в сферах образования и здравоохранения. После вмешательства Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области данные вопросы были пересмотрены, что позволило сэкономить бюджетные средства на миллионы тенге.

выступающий, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:25

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

слушатели, форум, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:25

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Особое внимание в регионе уделяется формированию антикоррупционной культуры. В рамках государственного социального заказа проведено 27 встреч, организованы специальные конкурсы, созданы муралы и проведены информационно-разъяснительные акции.

В области также ведется системная информационно-разъяснительная работа по повышению правовой культуры граждан и профилактике правонарушений. В рамках Концепции продвижения идеологии "Закон и порядок" на 2025-2030 годы утвержден областной план мероприятий. В течение года запланировано проведение 42 крупных информационных и профилактических мероприятий. С начала года в средствах массовой информации и социальных сетях опубликовано более 42 тысяч материалов. В целях популяризации принципа "Закон и порядок" на территории области размещены 72 билборда, 24 баннера и 20 LED-экранов, а в жилых комплексах города Конаева распространено около 700 информационных листовок.

выступающий, заседание, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:25

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На заседании комиссии также были рассмотрены меры по профилактике коррупции, реализуемые в Илийском районе. С начала года в районе проведено девять мероприятий по повышению правовой грамотности населения, распространено 780 информационных брошюр. По результатам внутреннего анализа, проведенного в отделах предпринимательства, сельского хозяйства, культуры и развития языков, земельных отношений, внутренней политики и занятости, выявлено шесть коррупционных рисков.

В настоящее время принимаются конкретные меры по их устранению. Одновременно продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения района.

Подводя итоги заседания, аким области Марат Султангазиев подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования работы по профилактике коррупции. Кроме того, перед областными управлениями и акимами городов и районов поставлены конкретные задачи по повышению качества внутренних анализов, обеспечению прозрачности государственных закупок и усилению эффективности мер по предотвращению конфликта интересов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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