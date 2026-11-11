Когда в Казахстане презентуют главный научный портал

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае поделился планами по повышению прозрачности распределения финансирования научных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, уже в ноябре будет презентован цифровой портал наук.

"Мы уже три года работаем над созданием единого большого цифрового портала наук в Казахстане. 30 ноября вместе с комитетом мы проводим в Казахстанском исследовательском университете искусственного интеллекта большой круглый стол, где будут уже презентованы полноценно все платформы", – сказал Нурбек.

Он уточнил, что многие модули и элементы портала уже работают на протяжении двух последних лет.

"Любые ученые теперь могут увидеть все оборудование, которое в Казахстане научное есть, чтобы не моделировать, не закупать дополнительное. Все результаты научных исследований, экранных программ также на этом портале будут полностью выгружены. Также с 2024 года у нас работает единое окно национально-информационной системы. Это на базе портала Astana Hub. Вместе с МИИЦР мы давно работаем уже. Там тоже любой заявитель, любой гражданин может увидеть, какие проекты реализуются, сколько денег заложено, на что они закупаются, какие задачи исполнены или не исполнены", – добавил министр.

Ранее мы писали, что больше научных заявок стали отклонять в Министерстве науки.