Больше научных заявок стали отклонять в Министерстве науки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае рассказал об оценке эффективности научных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в стране действует целая утвержденная сеть индикаторов и показателей.

"Это научная новизна, наличие патентов, авторских свидетельств, наработок. Самое важное, что мы внедрили с 2022 года обязательное наличие партнеров, то есть соинвесторов. То есть, если частная компания, крупные промышленные предприятия заинтересованы, ну, как говорится, голосуют своими средствами. Мы стали отсекать больше заявок, если они неинтересны рынку", – сказал Нурбек.

Он подчеркнул, что требования к проектам будут ужесточаться.

"Мы сейчас будем ужесточать требования. В постановлении ВАП были определенные моменты, например, касательно патентов. К примеру, вот здесь сидит ученый, у него какая-то наработка есть. Они вот его берут с собой, скажем, в консорциум, и используют его авторские права, патенты, права интеллектуальной собственности. Вот теперь мы будем ужесточать требования. Это тоже во всех приказах у нас уже прописано. В целом, по предписанию ВАП прошлогодней проверки мы уже почти все приняли. Три больших законопроекта приняли, 9 приказов", – добавил министр.

Ранее мы писали о том, что аудит по Казахстану показал ряд недостатков в финансировании науки.