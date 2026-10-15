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Общество

Более 147 млрд тенге принесли Казахстану научные разработки – данные Миннауки

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 12:32 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в своем ответе на депутатский запрос озвучил экономический эффект от внедрения научных разработок в производство, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что министерством через Фонд науки реализуется механизм грантового финансирования проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, направленный на внедрение научных разработок в производство и повышение их экономической отдачи.

"В рамках данного механизма поддержано 386 проектов, на реализацию которых выделено 90,8 млрд тенге грантовых средств. На сегодняшний день 291 проект реализует продукцию на рынке, из них 30 проектов осуществляют экспортные поставки. Совокупный вклад поддержанных проектов в научно-техническое развитие страны составил 147,1 млрд тенге, что в 1,62 раза превышает объем предоставленного грантового финансирования. Объем продаж достиг 65,3 млрд тенге, в том числе экспортная выручка – 1,6 млрд тенге", – говорится в ответе.

По его данным, в бюджет уплачено 13,5 млрд тенге налогов, привлечено 28,2 млрд тенге частного финансирования, приобретено основных средств на 40,1 млрд тенге и создано порядка 2,4 тысячи рабочих мест.

Ранее Саясат Нурбек заявил, что искусственный интеллект становится новой базовой компетенцией.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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