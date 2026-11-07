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Происшествия

Первокурсница факультета журналистики погибла в КазНУ

Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 15:14 Фото: Zakon.kz
В студенческом городке Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы погибла студентка первого курса факультета журналистики. Трагедия произошла вечером 6 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. О трагедии написало издание Ulys media.

По информации источника редакции, девушка приехала из Шымкента в Алматы, чтобы получить образование и стать журналистом. После происшествия на территории студенческого городка заметили сотрудников полиции и представителей университета. Как утверждает собеседник редакции, в ночное время студентам, проживающим в общежитии, запрещали выходить из комнат и появляться на балконах.

Департамент полиции города Алматы на запрос Zakon.kz ответил:

"По факту смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

Между тем среди учащихся обсуждают различные версии произошедшего. В частности, появилась информация о возможном самоубийстве, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Ранее мы сообщали, что малыша экстренно эвакуировали вертолетом МЧС в Кызылорду.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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