Первокурсница факультета журналистики погибла в КазНУ

В студенческом городке Казахского национального университета имени аль-Фараби в Алматы погибла студентка первого курса факультета журналистики. Трагедия произошла вечером 6 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Обстоятельства случившегося пока остаются неизвестными. О трагедии написало издание Ulys media.

По информации источника редакции, девушка приехала из Шымкента в Алматы, чтобы получить образование и стать журналистом. После происшествия на территории студенческого городка заметили сотрудников полиции и представителей университета. Как утверждает собеседник редакции, в ночное время студентам, проживающим в общежитии, запрещали выходить из комнат и появляться на балконах.

Департамент полиции города Алматы на запрос Zakon.kz ответил:

"По факту смерти возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

Между тем среди учащихся обсуждают различные версии произошедшего. В частности, появилась информация о возможном самоубийстве, однако официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

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