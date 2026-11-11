О совершенствовании законодательства в сфере науки и финансирования НИОКР говорили на Курултае

Депутаты Курултая готовы совместно с правительством и научным сообществом проработать вопросы совершенствования законодательства в сфере науки и механизмов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня по итогам рассмотрения отчета Высшей аудиторской палаты заявил председатель Курултая Айбек Дадебай.

Сегодня в ходе заседания Курултая депутаты заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты об итогах государственного аудита в сфере развития науки.

Как отметил по итогу рассмотрения вопроса спикер Курултая, закрепление особой роли образования, науки и инноваций как ключевых государственных приоритетов стало одной из важных новелл новой Конституции. Он подчеркнул, что сегодня наука рассматривается не как вспомогательная сфера. А как стратегический ресурс, прямо влияющий на будущее страны, ее экономический рост и конкурентоспособность.

"В Послании к народу Казахстана 28 октября президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что главной движущей силой современной эпохи являются знания, наука, инновации. Это особенно важно на данном этапе развития страны", – сказал Айбек Дадебай.

Спикер Курултая отметил, что на заседании состоялось обстоятельное обсуждение вопроса эффективности финансирования научной сферы, по итогам которого депутаты разработали ряд рекомендаций.

"Правительству необходимо обеспечить качественное исполнение рекомендаций Высшей аудиторской палаты и предложений депутатов. Со своей стороны депутаты готовы совместно с правительством и научным сообществом проработать вопросы совершенствования законодательства в сфере науки и механизмов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", – заявил он.