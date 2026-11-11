13-летний казахстанец ушел из дома и не вернулся: записи с камер привели полицию в необычное место

В Петропавловске сотрудники полиции нашли пропавшего мальчика в декоративной печи. По словам подростка, в нее он забрался, чтобы согреться, и уснул, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 11 ноября 2026 года, поделились в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Северо-Казахстанской области:

"10 ноября около 17:30 на канал "102" в Петропавловске поступило сообщение от жителя Рабочего поселка о безвестном исчезновении 13-летнего сына. Мальчик ушел из дома утром и не вернулся. Телефона при себе не имел. На розыск подростка незамедлительно были ориентированы комплексные силы полиции, находившиеся на патрулировании. Были подключены все службы, в том числе бойцы специального отряда быстрого реагирования".

Отмечается, что для обследования труднодоступных участков Рабочего поселка и его окрестностей подняли три дрона, а инспекторы центра оперативного управления просматривали записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщается, вместе с ними в ЦОУ работал Торебек Калелов, оперуполномоченный Второго отдела полиции УП Петропавловска. Именно он и обнаружил мальчика на записях камер и проследил его маршрут до улицы Зайцева на окраине поселка.

"Около 18:30 подросток забрался в декоративную печь, установленную возле одного из домов. Позже он пояснил полицейским, что рассчитывал согреться в печи и уснул. Там стражи порядка нашли его и благополучно вернули домой. Родители сердечно поблагодарили полицейских". Пресс-служба ДП СКО

По данным стражей порядка, ранее мальчик из дома не уходил. Теперь в причинах его поступка предстоит разбираться сотрудникам ювенальной полиции.

На данный момент с родителями и подростком проведены профилактические беседы.

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