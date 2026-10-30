След пропавшего школьника, поехавшего из Конаева в Алматы за очками, привел в хижину на высоте 2500 метров

Юный житель города Конаева поехал в Алматы купить очки и пропал, сообщает Zakon.kz.

Нашли его в горах.

Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 30 октября 2026 года, 29 октября подросток без взрослых выехал на автобусе из дома в Конаеве в Алматы купить очки и не вернулся.

Во время поисковых мероприятий спасатели обнаружили его в хижине "Озерная". Вместе с ним были двое друзей.

"В Бостандыкском районе города Алматы, в районе Большого Алматинского озера, высота 2510 метров, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы провели поисковые мероприятия по установлению местонахождения подростка 2010 года рождения", – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели организовали спуск подростков с горной местности. В медицинской помощи они не нуждались. После спуска несовершеннолетних передали сотрудникам полиции.

Помощь спасателей ранее понадобилась двум туристам, которые сбились с маршрута во время спуска с Кок-Жайлау в горах Алматы.