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Общество

Куда ушли казахстанские ученые, рассказал глава Миннауки

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 14:24 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 ноября 2026 года на брифинге в Курултае назвал причину низкой эффективности научных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, одна из главных причин – это научный потенциал казахстанских ученых.

"Он был серьезно размыт в 90-е годы. Мы потеряли очень многие научные школы. То есть это третье поколение ученых в Советском Союзе. А взрастить ученых – это очень долгий, мучительный и болезненный процесс. Спортсменов взращивают быстрее. К примеру, Майкл Фелпс не стал бы Майклом Фелпсом без 10-15 лет ежедневных тренировок, чтобы он стал великим олимпийским чемпионом. С учеными тоже такой процесс, он очень долгий. Второе поколение тоже, в 70-80-е годы была очень сильная волна математики, биологии, генетики серьезных школ. И с развалом Союза мы вот эту вот фактическую связь потеряли", – сказал Саясат Нурбек.

По его словам, после развала СССР многие ученые сменили деятельность и перешли в другие сферы.

"Простой факт: на момент развала Советского Союза в 90-е годы в КазССР было официально зарегистрировано 52 тыс. научно-технических работников. К 2000-му году буквально осталось 12 тыс. Это волна, которая ушла. Очень большая часть ушла в государственную службу. Это были хорошие, перспективные ученые, которых в 90-е годы рекрутировали на государственную службу, в банковский сектор и так далее. Мы растим следующее поколение, но это такой болезненный процесс", – добавил министр.

Ранее Саясат Нурбек прокомментировал смерть студентки Казахского национального университета им. аль-Фараби.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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