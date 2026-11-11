Куда поедут поезда Stadler из Астаны до конца года

Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов на брифинге в Астане рассказал о планах расширить сеть пассажирских перевозок, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что сегодня первый состав из вагонов Stadler отправился с вокзала "Нурлы-Жол" в Алматы. Следующий состав выйдет на маршрут "Нұрлы жол – Семей" 13 ноября. В этой связи они поинтересовались, какие еще рейсы планируется запустить до конца года и куда.

"До конца года мы планируем еще два направления. Первое – до конца ноября, скорее всего, мы поедем по направлению "Нурлы -Жол – Атырау". И в середине декабря поедем по направлению "Нурлы – Жол – Кызылорда, через Жезказган", – сказал он.

4 ноября 2026 года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал, на каких направлениях начнут курсировать новые вагоны Stadler и когда пассажиры смогут совершить на них первые поездки.