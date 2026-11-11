"Право, а не обязанность": казахстанцам рассказали о комфортном способе отказаться от пособий

Казахстанцы, получающие пособия, могут добровольно от них отказаться в пользу тех, кто в них действительно нуждается, сообщает Zakon.kz.

Сделать это можно, не выходя из дом: Министерство труда и социальной защиты населения запустило с октября 2026 года цифровой сервис – "Добровольный отказ от социальных выплат".

В министерстве 11 ноября 2026 года рассказали, что сервис доступен только получателям социальных выплат и пособий.

"Граждане, не получающие социальные выплаты и пособия, не смогут зайти в данный сервис! Добровольно отказаться от социальной выплаты и пособия – это исключительно право, а не обязанность гражданина – никаких требований или ограничений сервис не устанавливает. Сервис дает удобную возможность сделать осознанный выбор, исходя из собственных жизненных обстоятельств и личной социальной ответственности. Он ориентирован прежде всего на граждан с высоким и состоятельным уровнями материального благополучия, которые имеют возможность самостоятельно обеспечивать свои потребности без государственной поддержки", – сообщили в Минтруда.

Процедура отказа полностью оцифрована, поэтому ходить по государственным органам и заполнять бумаги не придется.

"При входе в сервис приложение eGov Mobile само проверит необходимые данные и покажет гражданину список всех пособий, которые ему назначены и выплачиваются. Вносить вручную ничего не требуется. Если вы решите отказаться от пособия, достаточно выбрать его в появившемся в сервисе перечне, подтвердить действие и отправить электронное заявление", – пояснили в министерстве.

Фото: МТСЗН

При этом добровольный отказ от соцвыплаты не лишает человека возможности в будущем снова обратиться за государственной поддержкой.

"При изменении жизненных обстоятельств гражданин вправе подать новое заявление, которое будет рассмотрено в установленном законодательством порядке с учетом действующих условий назначения соответствующей выплаты", – отметили в Минтруда.

При этом там призывают быть бдительными и доверять только официальным источникам.

"Настоящий сервис работает исключительно внутри официального мобильного приложения eGov Mobile или на портале eGov.kz. Минтруда не присылает в мессенджерах подозрительные ссылки для "отказа от выплат". Чтобы мошенники не воспользовались вашим доверием, не переходите по сторонним ссылкам и проверяйте все услуги только в личном кабинете eGov", – предупредили в ведомстве.

В середине октября 2026-го в Минтруда рассказывали, что более 200 человек приняли добровольное решение отказаться от дальнейшего получения отдельных государственных пособий. И количество таких решений постепенно увеличивается.

10 ноября в Министерстве труда и социальной защиты населения подробно рассказали, как работает "Калькулятор оценки благосостояния" и какие данные он учитывает.

