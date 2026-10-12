Отказ от пособий по собственному желанию: казахстанцы объяснили свою позицию

Некоторые казахстанцы, имеющие право на государственные пособия на детей, начали добровольно отказываться от социальных выплат.

Своими решениями они поделились в социальных сетях, объяснив, что сегодня могут самостоятельно обеспечивать свои семьи, и считают важным, чтобы государственная поддержка в первую очередь доходила до тех, кто действительно в ней нуждается.

Так, многодетный отец Асен Жаксылыков отметил, что его нынешний доход позволяет покрывать основные расходы семьи, поэтому он решил отказаться от пособий.

"Я хочу, чтобы поддержка прежде всего доходила до тех, кто особенно в ней нуждается", – написал он.

Аналогичную позицию выразил Нурлан Минайдаров, который также подчеркнул важность самостоятельного обеспечения семьи и взаимопомощи в обществе.

"Сегодня я могу самостоятельно обеспечивать своих детей, поэтому принял решение отказаться от социальных выплат. Пусть государственная поддержка в первую очередь помогает тем семьям, которым она особенно необходима. Я горжусь тем, что могу своим трудом вносить вклад в будущее Казахстана", – отметил он.

В свою очередь, многодетная мама Загипа Ахметжанова рассказала, что решила отказаться от государственного пособия, поскольку ее семья сейчас может обходиться без этой поддержки.

"Если моя семья сегодня может самостоятельно справляться, я считаю честным сказать: "Спасибо, но сейчас я могу обойтись без этой помощи", – поделилась она.

При этом Загипа Ахметжанова подчеркнула, что ее решение не должно восприниматься как осуждение других получателей пособий.

"Я не осуждаю тех, кто получает пособие. Наоборот, если семья нуждается – конечно, нужно пользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки", – пояснила она.

К этой позиции присоединилась Ассемгуль Ермекова, которая также решила добровольно отказаться от пособия, получаемого как многодетная семья. По ее словам, если материальное положение позволяет самостоятельно обеспечивать потребности семьи, важно задуматься о том, кому государственная помощь необходима больше.

"Для меня это не потеря, а возможность поступить честно и справедливо", – отметила она.

Ассемгуль Ермекова подчеркнула, что государственная поддержка должна прежде всего помогать тем, кто оказался в более сложном материальном положении.

"Государственная поддержка – это не привилегия, а помощь. Если вы можете обойтись без нее, почему бы не уступить ее тем, кто действительно в ней нуждается?" – написала она.

Все четверо подчеркивают, что отказ от выплат – добровольное решение, зависящее от финансовых возможностей семьи. Они отмечают, что пособия остаются необходимыми для многих родителей. По их мнению, господдержка должна в первую очередь помогать тем, кто в ней нуждается.

