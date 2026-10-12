#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
451.31
504.56
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
451.31
504.56
5.36
События

Отказ от пособий по собственному желанию: казахстанцы объяснили свою позицию

отказ от пособий, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 20:04 Фото: magnific.com
Некоторые казахстанцы, имеющие право на государственные пособия на детей, начали добровольно отказываться от социальных выплат.

Своими решениями они поделились в социальных сетях, объяснив, что сегодня могут самостоятельно обеспечивать свои семьи, и считают важным, чтобы государственная поддержка в первую очередь доходила до тех, кто действительно в ней нуждается.

Так, многодетный отец Асен Жаксылыков отметил, что его нынешний доход позволяет покрывать основные расходы семьи, поэтому он решил отказаться от пособий.

"Я хочу, чтобы поддержка прежде всего доходила до тех, кто особенно в ней нуждается", – написал он.

Аналогичную позицию выразил Нурлан Минайдаров, который также подчеркнул важность самостоятельного обеспечения семьи и взаимопомощи в обществе.

"Сегодня я могу самостоятельно обеспечивать своих детей, поэтому принял решение отказаться от социальных выплат. Пусть государственная поддержка в первую очередь помогает тем семьям, которым она особенно необходима. Я горжусь тем, что могу своим трудом вносить вклад в будущее Казахстана", – отметил он.

В свою очередь, многодетная мама Загипа Ахметжанова рассказала, что решила отказаться от государственного пособия, поскольку ее семья сейчас может обходиться без этой поддержки.

"Если моя семья сегодня может самостоятельно справляться, я считаю честным сказать: "Спасибо, но сейчас я могу обойтись без этой помощи", – поделилась она.

При этом Загипа Ахметжанова подчеркнула, что ее решение не должно восприниматься как осуждение других получателей пособий.

"Я не осуждаю тех, кто получает пособие. Наоборот, если семья нуждается – конечно, нужно пользоваться всеми предусмотренными мерами поддержки", – пояснила она.

К этой позиции присоединилась Ассемгуль Ермекова, которая также решила добровольно отказаться от пособия, получаемого как многодетная семья. По ее словам, если материальное положение позволяет самостоятельно обеспечивать потребности семьи, важно задуматься о том, кому государственная помощь необходима больше.

"Для меня это не потеря, а возможность поступить честно и справедливо", – отметила она.

Ассемгуль Ермекова подчеркнула, что государственная поддержка должна прежде всего помогать тем, кто оказался в более сложном материальном положении.

"Государственная поддержка – это не привилегия, а помощь. Если вы можете обойтись без нее, почему бы не уступить ее тем, кто действительно в ней нуждается?" – написала она.

Все четверо подчеркивают, что отказ от выплат – добровольное решение, зависящее от финансовых возможностей семьи. Они отмечают, что пособия остаются необходимыми для многих родителей. По их мнению, господдержка должна в первую очередь помогать тем, кто в ней нуждается.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
13:19, 29 сентября 2025
Какие пособия получают казахстанцы при рождении ребенка
Сколько казахстанцев уже получили пособия через Цифровую карту семьи
10:31, 15 мая 2024
Сколько казахстанцев уже получили пособия через Цифровую карту семьи
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:10, 25 ноября 2025
Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
21:14, Сегодня
"Всё очень нравится": Андрей Рублёв прилетел на турнир ATP-250 в Алматы
Фото: пресс-служба ФК &quot;Пахтакор&quot;
20:47, Сегодня
"Пахтакор" и "Аль-Кадисия" сыграли вничью в Лиге чемпионов АФК
Фото: Ktf.kz
20:28, Сегодня
Жибек Куламбаева не смогла преодолеть первый круг парного турнира в Португалии
Фото: ATP
20:03, Сегодня
Александр Зверев завершит сезон-2026 в статусе первой ракетки мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: