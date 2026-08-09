Кто из казахстанцев реально нуждается в адресной социальной помощи теперь выявляет ИИ

В Казахстане искусственный интеллект помогает выявлять тех, кто действительно нуждается в адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Теперь скрыть реальные доходы и обмануть систему стало практически невозможно, передает "Седьмой канал". Оценивать материальное положение заявителей комиссиям помогает специальное мобильное приложение.

"Инспекторы фиксируют геолокацию и делают обязательные фотографии жилья. Затем собранные данные анализирует искусственный интеллект", – говорится в сюжете.

Алгоритм сопоставляет снимки с государственными базами данных и выявляет возможные несоответствия. Например, если фотографии не отражают реальные условия проживания заявителя.

"Окончательное решение по-прежнему принимают государственные органы. Однако использование искусственного интеллекта позволило снизить влияние человеческого фактора и сделать систему социальной помощи более прозрачной и адресной", – предупредили получателей АСП.

Оказалось, что после внедрения цифрового контроля число получателей выплат в Казахстане сократилось на 31% с 78 тыс. до 54 тыс. семей в год.

Со слов директора департамента АО "Центр развития трудовых ресурсов" Саяжана Ешанкулова, на текущий момент внедрены две модели искусственного интеллекта:

первая модель на основе данных по интеграции с государственными органами. Это сведения по автотранспорту, недвижимости, материальное положение;

вторая формируется на базе компьютера Vision, то есть на основе компьютерного зрения при обследовании материального положения семьи.

Ранее в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения рассказали Zakon.kz, кто имеет право на спецвыплату в Казахстане.