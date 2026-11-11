#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
Общество

Почем гигабайт для народа

вышка, интернет, связь, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:15 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Тарифы на связь обсуждали и обсуждают всегда. Но понять, дорогой у нас интернет или дешевый, можно только сравнив их с ценами в других странах, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Finprom сопоставили цену, скорость и потребление мобильного интернета в Казахстане с десятками стран мира, а заодно посмотрели, как связь дорожала на фоне всего остального.

Цена и скорость

По данным Broadband Genie за 2026 год, гигабайт мобильного интернета в Казахстане стоит около 0,30 доллара, в среднем по миру – 1,23 доллара. Средняя скорость в нашей стране (по данным Speedtest Global Index) – 93 Мбит/с, это 51-е место в мире. Наш мобильный интернет быстрее, чем в Канаде, Великобритании, Италии и Испании, а среди стран ЕАЭС и Центральной Азии Казахстан – безусловный лидер по скорости.

Finprom взял 55 стран с самым быстрым мобильным интернетом и сравнил, сколько там стоит месяц интернета. Казахстан оказался седьмым по дешевизне: 10,65 доллара против примерно 27 долларов в среднем по группе. В Канаде, где скорость ниже нашей, платят в 5,5 раза больше.

рейтинг, интернет, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:15

Фото: Finprom

Лидеры рейтинга по скорости – ОАЭ, Катар и Кувейт – платят за месяц интернета от 58,8 доллара до 80,8 доллара, то есть в 5,5-7,5 раза больше, чем казахстанцы. А многие страны с очень дешевым интернетом либо вовсе не попали в рейтинг Speedtest, либо занимают в нем низкие места. Мировой рынок в основном делится на две модели: быстро и дорого, как в странах Персидского залива или Канаде, либо дешево, но медленно. Казахстан в эту схему не вписывается: по цене он среди самых доступных рынков мира, а по скорости – в одной группе с развитыми экономиками.

Как дорожала связь

По данным Бюро национальной статистики, с декабря 2020 по сентябрь 2026 года абонентская плата за мобильную связь выросла на 58,4%. Общая инфляция за тот же период составила 86,8%. При этом продукты подорожали на 88%, непродовольственные товары – на 83,4%, платные услуги – на 88,5%. Авиа- и ж/д билеты, амбулаторные услуги, обед в столовой, услуги отдыха и развлечений – более чем вдвое, а лечение в дневном стационаре – более чем в 2,5 раза.

рейтинг, рост цен, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:15

Фото: Finprom

Рост потребления трафика несопоставим с ростом абонентской платы: по данным ITU, с 2020 по 2026 год потребление на одного пользователя выросло с 10 до 31 ГБ – на 210%, а в сетях Tele2/Altel достигло 40 ГБ – рост на 300%. При этом абонентская плата за сопоставимый период увеличилась на 58%. В результате каждый использованный гигабайт в сетях Tele2/Altel стал обходиться абоненту на 60,5% дешевле.

потребление, график, интернет, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:15

Фото: Finprom

Доходы населения за эти годы выросли примерно в 2,2 раза (во втором квартале 2026 года – в среднем 410 тыс. тенге), а доля расходов на связь в бюджете семьи остается на уровне около 3,4% и практически не меняется много лет.

Почему растут затраты операторов

Каждый новый гигабайт увеличения требует емкости сети. За 2023-2025 годы в отрасль информации и связи вложено 1,17 трлн тенге – в 2,6 раза больше, чем за три предыдущих года. За девять месяцев 2026-го – 344,7 млрд тенге, на 47% больше, чем годом ранее.

Растут и вложения самих операторов. С 2023 года по первое полугодие 2026-го капитальные затраты Kcell составили 411,8 млрд тенге (только за 2025 год – +29,3%), "КаР-Тел" (Beeline) – 288,6 млрд тенге (+22,2% за 2025 год). Инвестиции Tele2/Altel в сеть до 2030 года превысят 400 млрд тенге.

Связь на курортах

Хороший пример того, как работают инвестиции, – улучшение связи в местах отдыха. На Алаколе, Рахмановских ключах и Бухтарминском водохранилище у отдыхающих были проблемы с мобильным интернетом – в 2026 году Tele2/Altel устранил их. Оператор также улучшил связь на курортах Aqtas и Ак-Булак, в нацпарке "Алтын-Эмель", обеспечил 5G на Капчагайском водохранилище, построил новые базовые станции в Бурабае и Щучинске. По словам технического директора Tele2/Altel Антона Синельникова, в курортных зонах сложнее всего не установить оборудование, а найти для него землю, подвести электричество и каналы связи, получить разрешения. При этом строительство одной базовой станции обходится примерно в 150 тысяч евро.

Как не переплачивать за интернет?

Все очень просто – воспользоваться предложением от Tele2 "Цена под защитой". До 20 декабря 2026 года нужно перейти в Tele2 со своим номером или подключить новый, а затем подключите тариф "Безлимит для всех" или "Безлимит по полной". Тогда абонплата не изменится до конца 2027 года.

В Казахстане быстрый и недорогой интернет

Казахстан входит в небольшую группу стран, где мобильный интернет одновременно быстрый и недорогой по мировым меркам, а тарифы растут медленнее инфляции и доходов. Операторы наращивают инвестиции, не перекладывая рост затрат на абонентов. Сохранить этот баланс при нынешнем росте потребления можно только при условии, что сеть будет расти вслед за трафиком. Это достижение конкурентного рынка, который требует устойчивой инвестиционной модели и предсказуемой регуляторной среды. В этой логике стоит рассматривать и умеренную индексацию тарифов – как условие, при котором связь останется доступной и качественной.

Партнерский материал

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Мобильный интернет в Казахстане самый дешевый
12:43, 10 июня 2024
Мобильный интернет в Казахстане назвали одним из самых дешевых в мире
мобильная связь, интернет, услуги, цены
17:06, 08 августа 2024
Как изменились цены на сотовую связь и интернет в июле
Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи
16:27, 20 августа 2026
Самый дорогой и дешевый интернет в мире – к какой группе относится Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Марьян Пахарь может стать спортивным директором &quot;Актобе&quot;
15:39, Сегодня
Марьян Пахарь может стать спортивным директором "Актобе"
Зейнеп Оразхан
15:11, Сегодня
Казахстанку Оразхан лишили титула чемпионки мира по ММА и дисквалифицировали на три года
Елена Рыбакина пьет чай
14:50, Сегодня
Начало матчей Елены Рыбакиной на Australian Open могут изменить
&quot;Точно не уровня ТОП-10&quot;: Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
14:40, Сегодня
"Точно не уровня ТОП-10": Джон Иснер раскритиковал подачу Карлоса Алькараса
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: