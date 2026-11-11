Почем гигабайт для народа

Тарифы на связь обсуждали и обсуждают всегда. Но понять, дорогой у нас интернет или дешевый, можно только сравнив их с ценами в других странах, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Finprom сопоставили цену, скорость и потребление мобильного интернета в Казахстане с десятками стран мира, а заодно посмотрели, как связь дорожала на фоне всего остального.

Цена и скорость

По данным Broadband Genie за 2026 год, гигабайт мобильного интернета в Казахстане стоит около 0,30 доллара, в среднем по миру – 1,23 доллара. Средняя скорость в нашей стране (по данным Speedtest Global Index) – 93 Мбит/с, это 51-е место в мире. Наш мобильный интернет быстрее, чем в Канаде, Великобритании, Италии и Испании, а среди стран ЕАЭС и Центральной Азии Казахстан – безусловный лидер по скорости.

Finprom взял 55 стран с самым быстрым мобильным интернетом и сравнил, сколько там стоит месяц интернета. Казахстан оказался седьмым по дешевизне: 10,65 доллара против примерно 27 долларов в среднем по группе. В Канаде, где скорость ниже нашей, платят в 5,5 раза больше.

Фото: Finprom

Лидеры рейтинга по скорости – ОАЭ, Катар и Кувейт – платят за месяц интернета от 58,8 доллара до 80,8 доллара, то есть в 5,5-7,5 раза больше, чем казахстанцы. А многие страны с очень дешевым интернетом либо вовсе не попали в рейтинг Speedtest, либо занимают в нем низкие места. Мировой рынок в основном делится на две модели: быстро и дорого, как в странах Персидского залива или Канаде, либо дешево, но медленно. Казахстан в эту схему не вписывается: по цене он среди самых доступных рынков мира, а по скорости – в одной группе с развитыми экономиками.

Как дорожала связь

По данным Бюро национальной статистики, с декабря 2020 по сентябрь 2026 года абонентская плата за мобильную связь выросла на 58,4%. Общая инфляция за тот же период составила 86,8%. При этом продукты подорожали на 88%, непродовольственные товары – на 83,4%, платные услуги – на 88,5%. Авиа- и ж/д билеты, амбулаторные услуги, обед в столовой, услуги отдыха и развлечений – более чем вдвое, а лечение в дневном стационаре – более чем в 2,5 раза.

Фото: Finprom

Рост потребления трафика несопоставим с ростом абонентской платы: по данным ITU, с 2020 по 2026 год потребление на одного пользователя выросло с 10 до 31 ГБ – на 210%, а в сетях Tele2/Altel достигло 40 ГБ – рост на 300%. При этом абонентская плата за сопоставимый период увеличилась на 58%. В результате каждый использованный гигабайт в сетях Tele2/Altel стал обходиться абоненту на 60,5% дешевле.

Фото: Finprom

Доходы населения за эти годы выросли примерно в 2,2 раза (во втором квартале 2026 года – в среднем 410 тыс. тенге), а доля расходов на связь в бюджете семьи остается на уровне около 3,4% и практически не меняется много лет.

Почему растут затраты операторов

Каждый новый гигабайт увеличения требует емкости сети. За 2023-2025 годы в отрасль информации и связи вложено 1,17 трлн тенге – в 2,6 раза больше, чем за три предыдущих года. За девять месяцев 2026-го – 344,7 млрд тенге, на 47% больше, чем годом ранее.

Растут и вложения самих операторов. С 2023 года по первое полугодие 2026-го капитальные затраты Kcell составили 411,8 млрд тенге (только за 2025 год – +29,3%), "КаР-Тел" (Beeline) – 288,6 млрд тенге (+22,2% за 2025 год). Инвестиции Tele2/Altel в сеть до 2030 года превысят 400 млрд тенге.

Связь на курортах

Хороший пример того, как работают инвестиции, – улучшение связи в местах отдыха. На Алаколе, Рахмановских ключах и Бухтарминском водохранилище у отдыхающих были проблемы с мобильным интернетом – в 2026 году Tele2/Altel устранил их. Оператор также улучшил связь на курортах Aqtas и Ак-Булак, в нацпарке "Алтын-Эмель", обеспечил 5G на Капчагайском водохранилище, построил новые базовые станции в Бурабае и Щучинске. По словам технического директора Tele2/Altel Антона Синельникова, в курортных зонах сложнее всего не установить оборудование, а найти для него землю, подвести электричество и каналы связи, получить разрешения. При этом строительство одной базовой станции обходится примерно в 150 тысяч евро.

Как не переплачивать за интернет?

Все очень просто – воспользоваться предложением от Tele2 "Цена под защитой". До 20 декабря 2026 года нужно перейти в Tele2 со своим номером или подключить новый, а затем подключите тариф "Безлимит для всех" или "Безлимит по полной". Тогда абонплата не изменится до конца 2027 года.

В Казахстане быстрый и недорогой интернет

Казахстан входит в небольшую группу стран, где мобильный интернет одновременно быстрый и недорогой по мировым меркам, а тарифы растут медленнее инфляции и доходов. Операторы наращивают инвестиции, не перекладывая рост затрат на абонентов. Сохранить этот баланс при нынешнем росте потребления можно только при условии, что сеть будет расти вслед за трафиком. Это достижение конкурентного рынка, который требует устойчивой инвестиционной модели и предсказуемой регуляторной среды. В этой логике стоит рассматривать и умеренную индексацию тарифов – как условие, при котором связь останется доступной и качественной.

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