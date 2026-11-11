Депозиты с высокой ставкой и криптоинвестиции предлагают казахстанцам: что за этим скрывается

Казахстанцев предупредили о том, что за сообщениями в мессенджерах о депозите с высокой ставкой, выгодных инвестициях или быстром увеличении капитала могут скрываться мошенники, сообщает Zakon.kz.

Они используют поддельные аккаунты, документы и заманчивые предложения, чтобы завоевать доверие и получить доступ к чужим деньгам.

Депозит с необычно высокой ставкой

В популярном Telegram-канале может появиться объявление: известный банк якобы запустил специальную депозитную программу с доходностью значительно выше рыночной. Предложение действует ограниченное время и доступно только определенному кругу клиентов, пишет Fingramota.kz.

Заинтересовавшемуся человеку предложат связаться с "персональным менеджером". Тот подробно расскажет об условиях, пришлет логотип банка, фотографии документов и даже договор. Для открытия депозита останется лишь перевести деньги по указанным реквизитам.

Но после получения средств "менеджер" перестанет отвечать, и выяснить информацию о новом депозите в самом банке не удастся – такой программы не существует.

Казахстанцам рекомендуют проверять депозитные продукты исключительно на официальном сайте банка, в его мобильном приложении или через контактный центр. Не открывать депозиты по ссылкам из неизвестных каналов и не переводить деньги на личные счета физических лиц.

Если вам предлагают необычно высокую ставку, а для ее получения требуют срочно перевести деньги "менеджеру", остановитесь и самостоятельно свяжитесь с банком.

Инвестиции с гарантированной прибылью

В мессенджере может прийти приглашение в инвестиционный проект. "Финансовый аналитик" будет обещать стабильный доход от торговли акциями, облигациями или работы специальной платформы на основе искусственного интеллекта.

Для убедительности потенциальному инвестору покажут отзывы клиентов, скриншоты успешных сделок и личный кабинет, где якобы можно наблюдать за ростом капитала.

Сначала предложат внести небольшую сумму. Например, после перевода 100 тыс. тенге через несколько дней на экране уже отображается 130 тыс. Но, когда вы захотите вывести деньги, начнутся сложности. Якобы необходимо будет оплатить комиссию, налог, страховку или "подтверждение счета".

В действительности никакой торговли на финансовом рынке может не происходить. Мошенники просто изменяют цифры в поддельном личном кабинете, создавая иллюзию успешных инвестиций.

Обещания высокой гарантированной доходности, особенно за короткий срок, – серьезный повод насторожиться. Проверяйте юридическое лицо, наличие необходимых лицензий и разрешений, а также условия инвестиционного договора. Не доверяйте скриншотам прибыли и отзывам в мессенджерах: их легко подделать.

Криптовалюта и закрытые Telegram-сообщества

Еще одна распространенная приманка – приглашение в закрытый криптовалютный клуб. Организаторы обещают доступ к "прибыльным торговым сигналам", помощь опытных трейдеров и возможность быстро увеличить капитал. В канале публикуют истории успешных инвесторов, графики роста криптовалют и скриншоты крупных заработков. Участников убеждают, что они получили доступ к эксклюзивной информации, которой нет в открытых источниках.

Дальше возможны разные сценарии. В одном случае человеку предлагают перевести криптовалюту на кошелек "управляющего", который якобы будет самостоятельно проводить сделки. В другом – зарегистрироваться на неизвестной криптоплатформе и пополнить баланс. Иногда мошенники просят предоставить доступ к кошельку или сообщить секретную фразу для его восстановления.

После получения средств злоумышленники могут исчезнуть, заблокировать пользователя либо продолжить требовать дополнительные платежи.

Особенность таких схем заключается в том, что криптовалютные переводы, как правило, невозможно отменить после подтверждения операции. Поэтому вернуть отправленные мошенникам активы бывает особенно сложно.

Большое количество подписчиков, активное обсуждение в чате и положительные комментарии не подтверждают надежность инвестиционного проекта. Мошенники могут искусственно создавать видимость популярности и успешной торговли. Помните, что операции с цифровыми активами в Казахстане регулируются законодательством. Перед использованием криптоплатформы необходимо проверить ее правовой статус, наличие необходимых разрешений и сведения в официальных реестрах соответствующих регуляторов.

Инвестиции в строительство, которого может не существовать

В мессенджере могут распространять предложение вложить деньги в строительство жилого комплекса, коммерческого объекта или загородного поселка. Организаторы обещают привлекательные условия: приобрести недвижимость дешевле рыночной стоимости либо получить прибыль после завершения проекта. В качестве доказательств показывают фотографии строительной площадки, визуализации будущих зданий, презентации, договоры и документы с печатями. Иногда используют название реально существующей строительной компании.

Потенциальному инвестору предлагают внести первоначальный взнос, объясняя, что стоимость объектов скоро вырастет и выгодные условия будут недоступны. Но после перевода денег может выясниться, что представившиеся сотрудниками застройщика люди не имеют к нему отношения. В других случаях у организаторов отсутствуют необходимые разрешительные документы или самого проекта вообще не существует.

Прежде чем вкладывать деньги, проверьте юридическое лицо, его отношение к проекту, документы на земельный участок, необходимые разрешения и законность предлагаемой схемы привлечения средств. Если речь идет о приобретении жилья на этапе строительства, отдельно убедитесь, что привлечение денег покупателей осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Казахстана о долевом участии в жилищном строительстве.

Не ограничивайтесь документами, которые прислал "представитель компании" в мессенджере. Свяжитесь с застройщиком самостоятельно через официальные контакты и уточните, действительно ли он предлагает такие условия.

Ранее казахстанцев предупредили, что мошенники научились убедительно подделывать аккаунты известных экспертов. Под чужими именами они собирают тысячи подписчиков и предлагают вложить деньги в якобы прибыльные инвестиционные проекты.