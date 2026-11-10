Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества: подделку почти невозможно отличить

Финансовые мошенники научились убедительно подделывать аккаунты известных экспертов. Под чужими именами они собирают тысячи подписчиков и предлагают вложить деньги в якобы прибыльные инвестиционные проекты, сообщает Zakon.kz.

С подобными случаями столкнулись на этой неделе сразу два известных казахстанских финансиста – эксперты Аман Алимбаев и Турар Абди. Мошенники использовали их имена, фотографии и репутацию для привлечения потенциальных инвесторов.

Одна буква, которая может стоить всех сбережений

Инвестиционный консультант Аман Алимбаев обнаружил в Telegram аккаунт, практически полностью повторяющий его настоящий профиль. Злоумышленники скопировали имя, фотографию, описание и даже имя пользователя.

Разница оказалась почти незаметной: в поддельном никнейме строчную латинскую букву i заменили заглавной I. При обычном просмотре эти символы легко перепутать.

От имени эксперта мошенники предлагали инвестиционные проекты с гарантированной доходностью и пытались получить деньги пользователей.

Аман Алимбаев сразу предупредил подписчиков:

"Я не привлекаю деньги инвесторов. Моя деятельность – независимое инвестиционное консультирование. Я не принимаю деньги на личные счета и не занимаюсь доверительным управлением". Аман Алимбаев

Эксперт подчеркнул, что предложения быстрого заработка с гарантированной доходностью, поступающие якобы от него, являются мошенническими.

История получила продолжение. После жалоб пользователей Telegram присвоил поддельному аккаунту отметку FAKE. Однако это не исключает появления новых копий.

Вложите 273 000, получите 1 000 000

Гораздо более масштабную схему обнаружил финансовый эксперт Турар Абди. Мошенники создали в Telegram закрытую группу, использовали его фотографии и стали приглашать туда пользователей, в том числе потенциальных инвесторов из числа подписчиков настоящего эксперта.

По словам Абди, для создания впечатления популярности организаторы наполнили группу примерно 20 тысячами ботов.

Внутри группы публиковались предложения вложить деньги в торговые операции с нефтью, золотом, опционами и ценными бумагами.

Условия выглядели следующим образом. При первоначальном взносе в 273 тысячи тенге мошенники обещали доход от 1 млн 92 тысяч до 1 млн 365 тысяч тенге. Вложение 546 тысяч тенге якобы приносило от 2 млн 184 тысяч до 2 млн 457 тысяч тенге.

Тем, кто соглашался перевести 1 млн 92 тысячи тенге, обещали доход от 4 млн 641 тысячи до 4 млн 914 тысяч тенге. А при вложении 2 млн 730 тысяч тенге предполагаемая прибыль составляла от 10 млн 920 тысяч до 12 млн 12 тысяч тенге.

Получается, что только за одну торговую операцию мошенники обещали доход, в несколько раз превышающий первоначальные вложения.

Для убедительности использовалась целая финансовая легенда. Утверждалось, что торговлю ведет компания, зарегистрированная в ОАЭ и якобы имеющая брокерскую лицензию Нацбанка Казахстана.

Организаторы обещали полностью компенсировать первоначальный депозит в течение 24 часов при любых убытках. За свои услуги они собирались удерживать 20% полученного дохода. Предусматривался даже трехсторонний договор между инвестором, брокером и посредником. Вывод денег обещали на тот же банковский счет, с которого поступил депозит.

Одним словом, каждая деталь должна была создавать впечатление законности и безопасности инвестиций.

Эксперт обратил внимание на экономическую абсурдность предложения:

"Где это видано, чтобы вы вложили 270 тысяч, а вам просто так сделали миллион? Мошенники всегда наживаются на тех, кто ищет легких и быстрых денег". Турар Абди

Абди подчеркнул, что никогда не привлекает деньги в инвестиционные проекты и не принимает средства в доверительное управление. Ни он, ни его команда не обращаются к пользователям первыми с инвестиционными предложениями.

Чужие имена, поддельные инвестиции и миллиарды потерь

Эти две свежие истории – далеко не первые случаи, когда мошенники используют чужую репутацию для привлечения денег. Подобные схемы повторяются с печальной регулярностью, утверждает представитель проекта FinGramota Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нургуль Шабанова.

Так, в августе 2025 года мошенники создали поддельный Telegram-канал известного казахстанского вайнера. От его имени подписчикам предлагали вложить не менее 100 долларов в криптовалюту ради получения выигрыша. Ранее злоумышленники использовали дипфейк-видео с тем же человеком. Несмотря на публичные опровержения блогера, его имя продолжали использовать для обмана.

Другой распространенный прием – предложение инвестировать в известные казахстанские компании. Мошенники обещали превратить первоначальный взнос в 53 тысячи тенге в доход до 890 тысяч тенге всего за четыре недели. Убедительности объявлениям придавали поддельные комментарии якобы довольных инвесторов.

Семь правил, которые помогут сохранить деньги

Проверяйте адрес аккаунта, а не фотографию. Мошенники могут полностью скопировать оформление профиля. Сравнивайте имя пользователя с адресом, опубликованным на официальном сайте или проверенном канале специалиста. Обращайте внимание даже на одну отличающуюся букву.

Мошенники могут полностью скопировать оформление профиля. Сравнивайте имя пользователя с адресом, опубликованным на официальном сайте или проверенном канале специалиста. Обращайте внимание даже на одну отличающуюся букву. Не переводите деньги по предложениям из личных сообщений. Если известный финансовый эксперт неожиданно предлагает вам вложиться в проект, проверьте информацию через его официальный канал. Не используйте для проверки контакты, присланные самим отправителем.

Если известный финансовый эксперт неожиданно предлагает вам вложиться в проект, проверьте информацию через его официальный канал. Не используйте для проверки контакты, присланные самим отправителем. Не верьте гарантированной сверхприбыли. Обещание многократно увеличить капитал за одну сделку – серьезный признак мошенничества. Особенно если одновременно гарантируется полное отсутствие риска.

Обещание многократно увеличить капитал за одну сделку – серьезный признак мошенничества. Особенно если одновременно гарантируется полное отсутствие риска. Проверяйте лицензии самостоятельно. Название иностранной компании и заявление о наличии разрешения Нацбанка ничего не доказывают. Уточняйте юридическое наименование организации и проверяйте ее право оказывать соответствующие услуги в официальных реестрах финансовых регуляторов.

Название иностранной компании и заявление о наличии разрешения Нацбанка ничего не доказывают. Уточняйте юридическое наименование организации и проверяйте ее право оказывать соответствующие услуги в официальных реестрах финансовых регуляторов. Не доверяйте числу подписчиков и отзывам. Участников Telegram-групп можно накрутить, а истории об успешных инвестициях и скриншоты банковских переводов – сфабриковать. Даже десятки тысяч подписчиков не гарантируют подлинность сообщества.

Участников Telegram-групп можно накрутить, а истории об успешных инвестициях и скриншоты банковских переводов – сфабриковать. Даже десятки тысяч подписчиков не гарантируют подлинность сообщества. Ограничьте добавление в незнакомые группы. В Telegram откройте "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Группы и каналы". В разделе "Кто может добавлять меня" выберите "Мои контакты". Проверьте исключения и удалите незнакомые аккаунты, которым разрешено приглашать вас в группы.

В Telegram откройте "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Группы и каналы". В разделе "Кто может добавлять меня" выберите "Мои контакты". Проверьте исключения и удалите незнакомые аккаунты, которым разрешено приглашать вас в группы. Жалуйтесь на поддельные аккаунты. Если вас добавили в подозрительную группу, не переходите по ссылкам и не отправляйте деньги. Используйте функцию жалобы на спам или мошенничество, затем покиньте группу. Если перевод уже совершен, немедленно обратитесь в банк и полицию.

В конце добавим, что на странице АРРФР есть контактные данные и ссылки на открытые наборы данных и реестры; именно туда размещаются списки лицензированных банков, брокеров, МФО, страховых и других участников финансового рынка.