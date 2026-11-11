Военная реформа: ставка на создание сил беспилотных систем

Согласно высказываемым мнениям, одним из наиболее важных решений в рамках реализуемой военной реформы в Казахстане стало создание беспилотных сил. О том, насколько оно отвечает сегодняшним возможностям казахстанской армии и есть ли для этого необходимый потенциал, в материале Zakon.kz.

В ходе заседания Совет безопасности Казахстана в конце октября этого года заместитель председателя Аида Балаева представила проект плана масштабной военной реформы, в котором отдельным пунктом значилось формирование сил беспилотных систем.

По мнению эксперта Казахстанского института общественного развития Армана Ешмуратова, беспилотные системы, показав свою эффективность в современных конфликтах, стали сегодня одним из наиболее динамично развивающихся направлений военного дела, которому уделяют серьезное внимание практически все армии мира. И Казахстан не должен оставаться в стороне от этих процессов.

Значимость беспилотных технологий

Активное развитие беспилотных систем приводит к коренной трансформации Вооруженных сил многих государств мира, а также к пересмотру тактики и стратегии ведения боевых действий в целом.

Стоит отметить, что сегодня беспилотные аппараты воздушного, морского базирования и наземные роботизированные комплексы стоят на вооружении более 100 армий мира. При этом некоторые из этих государств пошли дальше и стали использовать БПЛА уже не просто как инструмент боевой поддержки, а как основную ударную силу.

В данном случае беспилотные аппараты сегодня решают следующие задачи: авиаразведка, управление огнем и целеуказания, нанесение ударов по наземным и морским целям, перехват воздушных целей, огневая поддержка штурмовых подразделений, проведение дистанционной зачистки местности, дистанционное минирование и разминирование, перехват воздушных целей, постановка радиопомех, ретрансляция данных, вскрытие систем противовоздушной обороны, доставка грузов и перевозка раненых.

Ну и самое главное преимущество подобных систем, особенно в условиях боевых действий повышенной интенсивности, сохранение жизни военнослужащих.

Текущие возможности, перспективы и потенциал

Решение о создании беспилотных сил в рамках инициированной Касым-Жомартом Токаевым военной реформы является закономерным и своевременным, поскольку, как указывалось выше, беспилотные аппараты сегодня не просто средства боевого обеспечения и поддержки, но и основная ударная сила для многих армий мира.

По состоянию на сегодняшний день, согласно данным в открытых источниках, на вооружении казахстанской армии стоят разведывательно-ударные китайские беспилотники Wing Loong, турецкие разведывательно-ударные беспилотные комплексы Anka, тактические разведывательные мини-дроны SkyLark, а также FPV-дроны казахстанского производства.

Наряду с этим Казахстан в последнее время активно развивает и собственное внутреннее производство беспилотных систем, что говорит о наличии внушительного потенциала для стремительного расширения возможностей своей армии в этом направлении.

Здесь хотелось бы отметить, что сегодня в Казахстане функционирует как минимум четыре крупных площадки по сборке БПЛА двойного назначения, а также создана внушительная линейка производимых на них беспилотных аппаратов.

Среди них можно выделить:

беспилотный авиационный комплекс "Шағала-М" (разведка, корректировка огня и целеуказания) ;

; беспилотный авиационный комплекс SAMURYQ (разведка, корректировка огня и целеуказания) ;

; мобильный робототехнический комплекс JETISY (наземный универсальный для штурмовых подразделений Сухопутных сил) ;

; ударно-разведывательный БПЛА "Таймас";

БПЛА "М36" (бензиновый летательный аппарат дальнего радиуса действия) ;

; дрон "МАСА 7" (обладает способностью сброса боеприпасов и применяться как дрон-камикадзе) ;

; дрон "МАСА 10" (обладает способностью сброса боеприпасов большой массы и применяться как дрон-камикадзе) ;

; разведывательно-ударный морской безэкипажный катер модульного типа;

барражирующий боеприпас "Жебе".

Дополнительно к этому между Казахстаном и Турцией подписано соглашение о строительстве на казахстанской территории завода по сборке разведывательно-ударных беспилотных комплексов Anka.

В общем, если рассматривать именно потенциал одновременно с текущими ресурсами, то уже в ближайшее время Казахстан имеет достаточно возможности для комплектования не только отдельных небольших подразделений операторов БПЛА, но и целых частей беспилотных систем.

Какая может быть структура

Несмотря на официально анонсированный процесс формирования беспилотных сил, ясности в том, как они будут выглядеть структурно, пока нет.

Стоит отметить, что в настоящее время в стране уже имеются целые отдельные подразделения операторов беспилотных комплексов, однако по штатной структуре они не являются самостоятельными и входят в состав более крупных воинских формирований в качестве элементов боевого обеспечения.

На этом фоне для выполнения задачи по формированию единых сил беспилотных систем сегодня могут рассматриваться лишь два пути.

Первый – создание отдельного рода войск по аналогу Сил специальных операций Республики Казахстан. Второй – сформировать специализированные силы с единой системой управления и планирования внутри уже существующих видов Вооруженных сил (к примеру, внутри десантно-штурмовых войск ВС РК).

Наиболее эффективным в этом плане эксперты считают первый вариант, поскольку он дает ряд существенных стратегических, технических и организационных преимуществ, в числе которых:

объединение разнородных типов аппаратов (воздушные дроны, наземные роботы, безэкипажные катера) под единое командование с общими стандартами управления, связи, программного обеспечения и протоколов обмена данными;

под единое командование с общими стандартами управления, связи, программного обеспечения и протоколов обмена данными; обеспечение масштабирования и синхронного применения групп беспилотников как единой эшелонированной системы, а не разрозненных подразделений;

систематизация процесса обучения операторов, программистов, аналитиков и техников, запуск профильных учебных центров и программ;

упрощение финансирования, процесса проведения испытаний и внедрения инновационных разработок, искусственного интеллекта и новых технологий напрямую от производителей.

Ну и если руководство Министерства обороны Казахстана все-таки решится на формирование беспилотных сил как отдельного рода войск, то наша страна в этом случае станет третьим государством в мире, после России и Украины, у которого есть такой самостоятельный вид Вооруженных сил.