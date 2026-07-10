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Военно-воздушная мощь стран мира: на какой позиции Казахстан

Военный парад, военная спецтехника, военная техника, силы воздушной обороны РК, воздушная оборона РК, военно-воздушные силы РК, ВВС РК, военная авиация, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:07 Фото: akorda.kz
Военно-воздушные силы Казахстана считаются одними из наиболее боеспособных и эффективных на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

В условиях стремительного наращивания финансовых затрат на оборону, активизирующейся гонки вооружений и обострения региональных конфликтов, способных привести к общемировой напряженности, такое понятие, как "господство в воздухе", сегодня считается основным фактором стратегического сдерживания, способным сохранить действующий баланс сил в отдельно взятых регионах и на целых континентах.

Учитывая вышеуказанное, многие страны, увеличивая свои оборонные бюджеты, в первую очередь стремятся развивать свои ВВС и Силы противовоздушной обороны, поскольку именно они во многом предопределяют исход вероятных конфликтов и дают возможность не допустить серьезной эскалации.

В общем, чем эффективнее, современнее, функциональнее, многочисленнее и боеспособнее Военно-воздушные силы и ПВО, тем проще стране отстаивать свои позиции и интересы, избегая при этом полноценные вооруженные конфликты.

Кто и как оценивает

Индекс военно-воздушной мощи стран мира и сформированный на его основе глобальный рейтинг подготовлен специалистами американского делового онлайн-издания "CEOWORLD" при тесном взаимодействии с аналитиками журнала "Chief Economists Magazine", информационно-аналитического портала "UGGP News" и исследовательского центра "CEO Policy Institute".

Сам индекс формируется на основе расчета данных по следующим критериям:

  • численность парка (количество боевых, транспортных, учебных самолетов и вертолетов);
  • технологическое превосходство (наличие боевых самолетов последних поколений, их оснащение, степень защиты и уровень авионики);
  • транспортная авиация и силы обеспечения (наличие воздушных судов-топливозаправщиков, способности и эффективность в переброске войск, вооружения и военной техники);
  • стратегическая готовность и опыт (боевой опыт пилотов и налет часов, сбалансированность сил и средств авиационных подразделений, наличие собственной авиационной промышленности и ее возможности).

Каждый показатель оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 является наивысшим баллом. После на основании полученных результатов выводится среднее арифметическое, что в конечном итоге и является итоговым индексом, определяющим военно-воздушную мощь государства.

Всего в рейтинге оцениваются показатели 79-ти стран мира, обладающих эффективными и боеспособными Военно-воздушными силами.

Оценка Казахстана и стран СНГ

Как отмечают многие эксперты, сегодня Военно-воздушные силы Казахстана, входящие в состав Сил воздушной ообороны страны, являются одними из наиболее мощных, технологичных и боеспособных не только в Центральной Азии, но и в СНГ.

Исходя из этой оценки, Казахстан по этому критерию в рейтинге онлайн-издания "CEOWORLD" из стран СНГ уступает только России и занимает 41-е место в мире с итоговым индексом военно-воздушной мощи в 41,29 балла.

Такой результат, к слову, позволил Казахстану обойти в этом рейтинге такие страны, как Португалия (44-е место), Нидерланды (46-е место), Мексика (47-е место), Румыния (50-е место), Катар (55-е место), Бельгия (59-е место) и Болгария (60-е место).

Среди стран СНГ более низкими показателями военно-воздушной мощи, чем у Казахстана, отмечаются Узбекистан (57-е место с итоговым индексом 28,95 балла), Беларусь (61-е место с итоговым индексом 26,13 балла), Азербайджан (62-е место с итоговым индексом 26,06 балла) и Армения (66-е место с итоговым индексом 24,44 балла).

Также стоит отметить, что показатели Кыргызстана и Таджикистана в этом рейтинге не учитывались.

Лидеры и аутсайдеры

Мировым лидером по военно-воздушной мощи продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки. Их итоговый индекс с учетом оценок по всем вышеназванным критериям составил 97,67 балла.

Второе место в мире по этому показателю с итоговым индексом 94,14 балла занимает Россия, а третьеИндия. Ее итоговый индекс, по версии специалистов "CEOWORLD", составил 93,59 балла.

В топ-10 лучших стран по военно-воздушной мощи также входят Китай (итоговый индекс – 93,05 балла), Япония (итоговый индекс – 91,54 балла), Израиль (итоговый индекс – 90,24 балла), Франция (итоговый индекс – 89,21 балла), Великобритания (итоговый индекс – 89,02 балла), Южная Корея (итоговый индекс – 87,21 балла) и Италия (итоговый индекс – 87,21 балла).

Аутсайдерами данного рейтинга стали Йемен (итоговый индекс – 13,17 балла), Албания (итоговый индекс – 11,94 балла), Сирия (итоговый индекс – 11,37 балла) и Афганистан (итоговый индекс – 11 баллов).

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Олег Калиниченко
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