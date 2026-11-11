Стратегические ориентиры: как военная реформа изменит облик казахстанской армии

В Казахстане, согласно комментариям Министерства обороны, уже приступили к реализации плана масштабной военной реформы, в рамках которой планируют концептуально изменить подход к управлению войсками, сообщает Zakon.kz.

В конце октября 2026 года на заседании Совета безопасности Казахстана под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева был утвержден план предстоящей военной реформы, в рамках которого руководству оборонного ведомства поставлена задача в кротчайшие сроки сформировать современную, мобильную и высокотехнологичную армию.

"Поставлена задача изменить качество Вооруженных сил. Это касается управления, подготовки военнослужащих, кадровой политики, военного образования, оборонного планирования и технологического оснащения. Особого внимания требуют безопасность службы, культура командования, эффективность использования государственных ресурсов. Взаимодействие армии с обществом тоже следует изменить. Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Главные задачи

Разработанный при непосредственном участии заместителя председателя Совета безопасности Казахстана Аиды Балаевой план военной реформы предусматривает институциональные изменения, направленные на повышение эффективности Вооруженных сил и оборонного ведомства страны в целом.

В этом ключе Министерству обороны страны в ближайшее время предстоит провести реструктуризацию структуры управления, повысить безопасность воинской службы, изменить подход к процессу подготовки кадрового состава Вооруженных сил и военнослужащих срочной службы, реформировать систему боевого планирования, улучшить качество формируемого кадрового резерва, а также активизировать мероприятия по технологическому переоснащению армии.

Наряду с этим перед оборонным ведомством страны, согласно утвержденному плану, также будут стоять задачи создать институт военных консультантов, сформировать систему единой военно-патриотической подготовки, более активно внедрять технологии искусственного интеллекта и симуляционных программ, позволяющих моделировать боевые действия.

Концептуальные инициативы

В первую очередь руководством оборонного ведомства планируется кардинально изменить подход к организации воинской службы по призыву.

Ключевым нововведением можно назвать переход к двухэтапной модели, когда распределение по воинским частям и боевым подразделениям будет осуществляться только после прохождения шестимесячного курса подготовки в учебных центрах и приобретения конкретной военно-учетной специальности.

Такой подход позволит создать по-настоящему профессиональную армию, поскольку в боевые подразделения будут поступать военнослужащие, уже готовые к выполнению их профильных задач, а также появится возможность окончательно искоренить так называемую "дедовщину".

Далее в армии планируют отойти от старой модели управления войсками, планирования боевой подготовки и проведения мероприятий по поддержанию высокого уровня боевой готовности. Решить данный вопрос нацелены за счет внедрения инструментов искусственного интеллекта, симуляционных программ и систем, позволяющих моделировать боевые действия, а также за счет автоматизации самого процесса планирования.

Все это, по мнению руководства оборонного ведомства Казахстана, повысит качество обучения военнослужащих, сократит затраты на проведение военных учений, создаст условия для внесения корректив в планы мероприятий по боевой подготовке в режиме реального времени, а также повысит уровень безопасности военнослужащих.

Еще одним заслуживающим внимание предложением в рамках реализации плана военной реформы можно назвать создание института военных консультантов, которые, как уже было определено, не будут иметь прямой подчиненности или зависимости от командования воинских частей.

Их основными задачами, согласно озвучиваемым планам, станут оказание содействия в процессе выявления правонарушений, защита прав и законных интересов военнослужащих, а также контроль за обеспечением военных качественным питанием, снаряжением, обмундированием и соблюдением должных бытовых условий.

Переход к открытости

Еще одной важной задачей проводимой в Казахстане военной реформы является повышение открытости, подотчетности и укрепления доверия общества к армии.

В первую очередь планируется полностью пересмотреть стратегию информационной политики Министерства обороны Казахстана с целью повышения прозрачности деятельности армии, а также выстроить надежную систему коммуникации с обществом.

Дополнительно рассматривается вариант с внедрением должности уполномоченного по делам военнослужащих или военного омбудсмена, что также придаст прозрачности в деятельности войск и самое главное – повысит уровень соблюдения законов внутри Вооруженных сил.

Наряду с этим руководство оборонного ведомства планирует возобновить практику открытых мероприятий в воинских частях и совместную работу с местными исполнительными органами по вопросам начальной военной подготовки.

"Армия должна развиваться не ради отчетных показателей и показных мероприятий. Каждый процесс, каждое решение и каждый выделенный ресурс должны иметь практический результат и быть направлены на повышение боеспособности Вооруженных сил РК", – отметил министр обороны Айдос Мырзахметов.

Организационные мероприятия плана намечено завершить до конца текущего года, а его практическая реализация начнется уже в 2027 году.