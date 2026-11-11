#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+3°
$
447.52
502.21
5.41
Общество

В Павлодаре семьям с детьми с инвалидностью переплатили пособия: что решил акимат

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:13 Фото: Zakon.kz
Семьям, воспитывающим двух и более детей с инвалидностью, по ошибке перечислили по 108 125 тенге на каждого ребенка. В городском акимате объяснили, что произошел технический сбой, и заверили, что возвращать деньги не нужно, сообщает Zakon.kz.

Павлодарские родители получили сообщения о том, что семьям, в которых воспитывают двух и более детей с инвалидностью, ошибочно перечислили по 108 125 тенге. В уведомлении предлагалось связаться по указанному номеру телефона, чтобы получить инструкцию по возврату средств.

Такая информация вызвала недоумение у родителей. Многие заподозрили мошенничество и обратились за разъяснениями к местным властям.

Как выяснилось, речь идет о единовременной социальной выплате в размере 25 МРП. Ранее, согласно постановлению городского маслихата, ее ежегодно предоставляли ко Дню Конституции на каждого ребенка с инвалидностью. Таким образом, если в семье воспитывались двое детей с инвалидностью, родители получали выплату на каждого из них.

В этом году порядок изменился. Выплату приурочили ко Дню Республики, а ее размер теперь рассчитывается не на каждого ребенка, а на семью. Таким образом, независимо от того, сколько в семье детей с инвалидностью – один, два или три, – полагается одна выплата в размере 108 125 тенге.

Однако семьям с двумя и более детьми деньги перечислили по прежней схеме – на каждого ребенка. В акимате Павлодара пояснили, что причиной стал технический сбой.

"Социальные выплаты семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, ко Дню Республики были начислены по ранее действовавшим правилам, согласно которым помощь предоставлялась на каждого ребенка с инвалидностью. С апреля 2026 года вступили в силу новые правила, однако из-за технического сбоя система продолжила начислять выплаты по старому порядку. В связи с этим принято решение, что возвращать полученные средства не нужно. С 2027 года выплаты будут производиться в соответствии с новыми правилами", – сообщили в городском акимате.

Таким образом, семьи, которым из-за технического сбоя перечислили больше положенной суммы, смогут оставить полученные деньги. Однако уже с 2027 года размер выплаты не будет зависеть от количества детей с инвалидностью в семье.

В акимате также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, какие долгосрочные выплаты могут получать казахстанцы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Акмарал Есимханова
Читайте также
Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара
03:30, 28 сентября 2025
Семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара
Двое детей с инвалидностью и спор за квадратные метры: суд обязал полицию выплатить деньги
18:31, 03 ноября 2026
Двое детей с инвалидностью и спор за квадратные метры: суд обязал полицию выплатить деньги
Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:10, 25 ноября 2025
Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Жетысу&quot; может получить новые санкции ФИФА из-за долгов перед легионерами
17:13, Сегодня
"Жетысу" может получить новые санкции ФИФА из-за долгов перед легионерами
Проект футбольной академии &quot;Жениса&quot;
16:47, Сегодня
"Женис" объявил о контракте на строительство академии футбола. Проект финансирует Ломтадзе
Джастин Гейджи
16:23, Сегодня
"Царукян должен быть следующим": команда Гейджи назвала вероятного соперника чемпиона UFC
Гимнаст в прыжке на батуте
16:06, Сегодня
Обнародован состав сборной Казахстана на чемпионат мира по батутной акробатике в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: