В Павлодаре семьям с детьми с инвалидностью переплатили пособия: что решил акимат

Семьям, воспитывающим двух и более детей с инвалидностью, по ошибке перечислили по 108 125 тенге на каждого ребенка. В городском акимате объяснили, что произошел технический сбой, и заверили, что возвращать деньги не нужно, сообщает Zakon.kz.

Павлодарские родители получили сообщения о том, что семьям, в которых воспитывают двух и более детей с инвалидностью, ошибочно перечислили по 108 125 тенге. В уведомлении предлагалось связаться по указанному номеру телефона, чтобы получить инструкцию по возврату средств.

Такая информация вызвала недоумение у родителей. Многие заподозрили мошенничество и обратились за разъяснениями к местным властям.

Как выяснилось, речь идет о единовременной социальной выплате в размере 25 МРП. Ранее, согласно постановлению городского маслихата, ее ежегодно предоставляли ко Дню Конституции на каждого ребенка с инвалидностью. Таким образом, если в семье воспитывались двое детей с инвалидностью, родители получали выплату на каждого из них.

В этом году порядок изменился. Выплату приурочили ко Дню Республики, а ее размер теперь рассчитывается не на каждого ребенка, а на семью. Таким образом, независимо от того, сколько в семье детей с инвалидностью – один, два или три, – полагается одна выплата в размере 108 125 тенге.

Однако семьям с двумя и более детьми деньги перечислили по прежней схеме – на каждого ребенка. В акимате Павлодара пояснили, что причиной стал технический сбой.

"Социальные выплаты семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, ко Дню Республики были начислены по ранее действовавшим правилам, согласно которым помощь предоставлялась на каждого ребенка с инвалидностью. С апреля 2026 года вступили в силу новые правила, однако из-за технического сбоя система продолжила начислять выплаты по старому порядку. В связи с этим принято решение, что возвращать полученные средства не нужно. С 2027 года выплаты будут производиться в соответствии с новыми правилами", – сообщили в городском акимате.

Таким образом, семьи, которым из-за технического сбоя перечислили больше положенной суммы, смогут оставить полученные деньги. Однако уже с 2027 года размер выплаты не будет зависеть от количества детей с инвалидностью в семье.

В акимате также призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять недостоверные сведения.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, какие долгосрочные выплаты могут получать казахстанцы.