Семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара

В Жамбылской области в результате пожара без крыши над головой оказалась семья, где воспитываются 13 детей, сообщает Zakon.kz.

Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки 26 сентября, передает "КТК".

"Сначала загорелась трава. Пламя быстро перекинулось на хозпостройки, а после огонь охватил и сам дом", – говорится в репортаже.

Пожар случился в 05:00, но семья успела эвакуироваться. Огнеборцы смогли ликвидировать его в 06:57. Теперь погорельцы живут у родных. Известно, что младшему ребенку всего три недели.

По словам главы семейства, огонь разгорелся за забором, где якобы часто собираются сомнительные личности. Что в итоге стало причиной ЧП, выясняют специалисты.

Также многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения.