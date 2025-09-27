Семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области в результате пожара без крыши над головой оказалась семья, где воспитываются 13 детей, сообщает Zakon.kz.
Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки 26 сентября, передает "КТК".
"Сначала загорелась трава. Пламя быстро перекинулось на хозпостройки, а после огонь охватил и сам дом", – говорится в репортаже.
Пожар случился в 05:00, но семья успела эвакуироваться. Огнеборцы смогли ликвидировать его в 06:57. Теперь погорельцы живут у родных. Известно, что младшему ребенку всего три недели.
По словам главы семейства, огонь разгорелся за забором, где якобы часто собираются сомнительные личности. Что в итоге стало причиной ЧП, выясняют специалисты.
Также многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения.
