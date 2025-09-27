#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
544.26
634.72
6.52
Происшествия

Семья с 13 детьми в Казахстане осталась без дома из-за пожара

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 03:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области в результате пожара без крыши над головой оказалась семья, где воспитываются 13 детей, сообщает Zakon.kz.

Пламя уничтожило кровлю и часть двухэтажной постройки 26 сентября, передает "КТК".

"Сначала загорелась трава. Пламя быстро перекинулось на хозпостройки, а после огонь охватил и сам дом", – говорится в репортаже.

Пожар случился в 05:00, но семья успела эвакуироваться. Огнеборцы смогли ликвидировать его в 06:57. Теперь погорельцы живут у родных. Известно, что младшему ребенку всего три недели.

По словам главы семейства, огонь разгорелся за забором, где якобы часто собираются сомнительные личности. Что в итоге стало причиной ЧП, выясняют специалисты.

Также многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Глава Ferrari подарил Папе Римскому руль от болида "Формулы-1"
04:04, 28 сентября 2025
Глава Ferrari подарил Папе Римскому руль от болида "Формулы-1"
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
12:50, 27 сентября 2025
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
Бразильский скейтбордист съехал на скейтборде с высоты в 22 этажа
04:59, 27 сентября 2025
Бразильский скейтбордист съехал на скейтборде с высоты в 22 этажа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: