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Общество

Более 140 подростков остались без присмотра взрослых ночью в Жамбылской области

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:31 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В регионе в ходе ночных рейдов полицейские выявили 182 административных правонарушения. Большая часть из них связана с нахождением несовершеннолетних на улицах в ночное время без сопровождения законных представителей, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 9 и 10 ноября сотрудники полиции проверили развлекательные заведения, улицы и общественные места.

"В ходе рейдов установлено 146 фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. Кроме того, зарегистрировано 25 фактов ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 6 фактов допуска несовершеннолетних в развлекательные заведения и 5 фактов мелкого хулиганства, совершенного подростками. Так, во время проверки одного из развлекательных клубов Тараза около 04:30 был выявлен несовершеннолетний. В отношении владельца заведения составлен административный протокол", – отметили в полиции.

По словам заместителя начальника Департамента полиции Жамбылской области Асета Оспанова, каждый родитель должен знать, где находится его ребенок, с кем общается и как проводит свободное время, поскольку контроль за досугом несовершеннолетних – важная составляющая их безопасности.

Между тем в Петропавловске сотрудники полиции нашли пропавшего мальчика в декоративной печи. По словам подростка, в нее он забрался, чтобы согреться, и уснул.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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