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События

"Где ваш ребенок?": полиция Алматы предупредила о неожиданных звонках

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы полиция усилила ночные рейды для выявления подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе одной из таких отработок полицейские выявили подростков, находившихся на улице в позднее время.

На месте сотрудники не ограничились профилактической беседой и привлечением к административной ответственности – с родителями несовершеннолетних сразу связались по телефону, чтобы лично разъяснить ситуацию и напомнить об ответственности за безопасность детей.

Как отмечают стражи порядка, подобный формат работы позволяет не только оперативно реагировать на факты нахождения детей ночью вне дома, но и напрямую вовлекать родителей в вопросы контроля и воспитания.

"Каждый родитель должен четко понимать, где и с кем находится его ребенок, особенно в ночное время. Улица ночью – это зона повышенного риска. Наша задача – не наказать, а предупредить возможные последствия и достучаться до взрослых через такие вот прямые диалоги и меры реагирования".Начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:50
В МВД прокомментировали задержание подростков в ночное время

Мы уже рассказывали, что в ходе рейдов в Медеуском районе были выявлены малолетние нарушители в нетрезвом состоянии.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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