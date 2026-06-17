"Где ваш ребенок?": полиция Алматы предупредила о неожиданных звонках

В Алматы полиция усилила ночные рейды для выявления подростков на улице в ночное время без сопровождения взрослых, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе одной из таких отработок полицейские выявили подростков, находившихся на улице в позднее время.

На месте сотрудники не ограничились профилактической беседой и привлечением к административной ответственности – с родителями несовершеннолетних сразу связались по телефону, чтобы лично разъяснить ситуацию и напомнить об ответственности за безопасность детей.

Как отмечают стражи порядка, подобный формат работы позволяет не только оперативно реагировать на факты нахождения детей ночью вне дома, но и напрямую вовлекать родителей в вопросы контроля и воспитания.

"Каждый родитель должен четко понимать, где и с кем находится его ребенок, особенно в ночное время. Улица ночью – это зона повышенного риска. Наша задача – не наказать, а предупредить возможные последствия и достучаться до взрослых через такие вот прямые диалоги и меры реагирования". Начальник Управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев

Материал по теме В МВД прокомментировали задержание подростков в ночное время

Мы уже рассказывали, что в ходе рейдов в Медеуском районе были выявлены малолетние нарушители в нетрезвом состоянии.