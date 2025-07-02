210 миллионов на тепло в каждый дом: Уштобе готовится к зиме

В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по модернизации инженерных сетей и теплоисточников в регионах из резерва правительства выделено порядка 210 млн тенге для завершения ремонтных работ на теплосетях Уштобе области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление, как уточнили 2 июля 2025 года в пресс-службе правительства, подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Централизованное теплоснабжение Уштобе с населением в 30 тыс. человек осуществляется от центральной котельной ТОО "Жылыту орталығы". Общая протяженность тепловых сетей – 15,3 км.

В 2024 году для повышения мощности отопительной системы города была установлена блочно-модульная газовая котельная мощностью 12 Гкал/ч. Для обеспечения ее эффективной работы возникла необходимость модернизации магистральной теплотрассы протяженностью 1,7 км, износ которой достигал 50%.

Стоимость проекта – 870 млн тенге, из которых 70% финансируется из республиканского бюджета и 30% – из местного.

На сегодняшний день 76% работ завершено. Из 1,7 км тепловых сетей проложено 1,3 км. К августу текущего года планируется полное завершение реконструкции.

В результате реализации проекта жители города Уштобе, это 349 абонентов, из которых 282 жилых дома и 67 юридических лиц, получат доступ к бесперебойному теплоснабжению. Снизится риск возникновения аварийных ситуаций и технологических нарушений, повысится качество и надежность централизованного теплоснабжения.

Обеспечение устойчивого и качественного теплоснабжения – важный элемент инфраструктурного развития. Реализация подобных проектов способствует повышению уровня жизни в регионах.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что из резерва правительства выделено порядка 3,8 млрд тенге для завершения ремонтных работ теплосетей Павлодара и Экибастуза.