Казахстанка оказалась в суде после ссоры со свекровью – стала известна причина

В Жамбылской области суд рассмотрел дело в отношении женщины, устроившей скандал с бывшей свекровью. Правонарушительнице вынесли предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 11 ноября 2026 года в Сарысуском районном суде, инцидент произошел в октябре 2026 года в селе Арыстанды. Находясь дома, гражданка Б. поссорилась с бывшей свекровью и во время конфликта выражалась в ее адрес нецензурной бранью.

Вину женщины подтвердили протокол, показания сторон и рапорт сотрудника полиции.

В суде обвиняемая признала свою вину. Она пояснила, что ссора возникла из-за взаимного недопонимания, в результате которого обе стороны обменялись оскорблениями.

"Потерпевшая подтвердила обстоятельства произошедшего и заявила, что прощает бывшую невестку", – говорится в сообщении.

Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение, 20 часов общественных работ либо административный арест на пять суток. Суд не установил смягчающих или отягчающих обстоятельств.

В итоге гражданку Б. признали виновной и объявили ей предупреждение.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее в суде Жамбылской области был вынесен приговор женщине, которая оформила на свекровь кредит без ее ведома.