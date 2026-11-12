Казахстанка оказалась в суде после ссоры со свекровью – стала известна причина
Как рассказали 11 ноября 2026 года в Сарысуском районном суде, инцидент произошел в октябре 2026 года в селе Арыстанды. Находясь дома, гражданка Б. поссорилась с бывшей свекровью и во время конфликта выражалась в ее адрес нецензурной бранью.
Вину женщины подтвердили протокол, показания сторон и рапорт сотрудника полиции.
В суде обвиняемая признала свою вину. Она пояснила, что ссора возникла из-за взаимного недопонимания, в результате которого обе стороны обменялись оскорблениями.
"Потерпевшая подтвердила обстоятельства произошедшего и заявила, что прощает бывшую невестку", – говорится в сообщении.
Санкция части 1 статьи 73 КоАП предусматривает предупреждение, 20 часов общественных работ либо административный арест на пять суток. Суд не установил смягчающих или отягчающих обстоятельств.
В итоге гражданку Б. признали виновной и объявили ей предупреждение.
Постановление вступило в законную силу.
Ранее в суде Жамбылской области был вынесен приговор женщине, которая оформила на свекровь кредит без ее ведома.