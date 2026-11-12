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Общество

День влюбленных трагически закончился для юной казахстанки: посадили сразу 5 юных насильников

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 12:14 Фото: Zakon.kz
Несовершеннолетняя карагандинка сходила в ночное заведение и была изнасилована группой подростков, сообщает Zakon.kz.

В суде по уголовным делам Карагандинской области 12 ноября 2026 года рассказали, что на скамье подсудимых оказались сразу пять несовершеннолетних. Их судили за изнасилование несовершеннолетней с использованием ее беспомощного состояния, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

"14 февраля 2025 года в вечернее время несовершеннолетняя потерпевшая вместе со своей подругой, введя в заблуждение охрану насчет своего возраста, прошли в ночной караоке-клуб "Инфинити", где более трех часов употребляли спиртные напитки. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения и опасаясь в таком виде возвращаться домой, девушки по предложению свидетеля поехали на квартиру к его знакомым – несовершеннолетним К., О., А., Ж. и С.", – рассказали в суде.

Находясь в квартире, один из подсудимых, чтобы потерпевшая не пришла в сознание, дал ей понюхать пары химического вещества. После этого пятеро несовершеннолетних совершили изнасилование девушки.

Санкция ст. 120 ч.3-1 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

При назначении наказания судом учтены требования ст. ст.81 ч.ч.1,7, 55 ч.ч.2, 8 УК, согласно которым несовершеннолетним не может быть назначено наказание свыше 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговором суда все пятеро признаны виновными и каждому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании закона "Об амнистии" срок наказания сокращен и окончательно каждому назначено 5 лет 7 месяцев 15 дней лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично: с осужденных в солидарном порядке взыскано 10 000 000 тенге в счет возмещения морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

В Павлодарской области идет расследование сразу двух изнасилований школьниц.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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