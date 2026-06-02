Ночные заведения закрывают в Алматы – в чем причина
В ночных заведениях Алматы полиция нашла несовершеннолетних, которые употребляли алкоголь, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 2 июня 2026 года рассказали, что во время профилактических мероприятий выявлены факты нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также случаи употребления ими алкогольных напитков.
"По результатам проверок к административной ответственности привлечены владельцы и персонал ряда заведений за допуск несовершеннолетних в ночное время и нарушение требований по реализации алкогольной продукции. В отношении трех увеселительных заведений приняты строгие меры – их деятельность приостановлена", – сообщили в ДП.
Кроме того к ответственности привлечены законные представители подростков за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и контролю.
Полиция подчеркивает, что подобные нарушения находятся на особом контроле, а работа по их выявлению и пресечению будет продолжена.
Это не единичные факты. Например, 28 мая сообщалось о приостановлении работы ночного клуба по аналогичной причине. А в начале апреля полиция Алматы сообщала о закрытии 10 увеселительных заведений с начала года.
