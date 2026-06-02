#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Ночные заведения закрывают в Алматы – в чем причина

ночной клуб, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 13:08 Фото: pexels
В ночных заведениях Алматы полиция нашла несовершеннолетних, которые употребляли алкоголь, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 2 июня 2026 года рассказали, что во время профилактических мероприятий выявлены факты нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также случаи употребления ими алкогольных напитков.

"По результатам проверок к административной ответственности привлечены владельцы и персонал ряда заведений за допуск несовершеннолетних в ночное время и нарушение требований по реализации алкогольной продукции. В отношении трех увеселительных заведений приняты строгие меры – их деятельность приостановлена", – сообщили в ДП.

Кроме того к ответственности привлечены законные представители подростков за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию и контролю.

Полиция подчеркивает, что подобные нарушения находятся на особом контроле, а работа по их выявлению и пресечению будет продолжена.

Это не единичные факты. Например, 28 мая сообщалось о приостановлении работы ночного клуба по аналогичной причине. А в начале апреля полиция Алматы сообщала о закрытии 10 увеселительных заведений с начала года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
10:14, 04 марта 2026
Ночное заведение в Алматы поплатилось за хаос
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
17:30, 08 мая 2026
Ночное заведение опечатали в Алматы после визита полиции: что там произошло
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина
16:46, 18 февраля 2026
В Алматы полиция наведалась в ночной клуб и закрыла его
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скандал в Первой лиге: &quot;Хан-Тенгри&quot; сделал заявление после матча с &quot;Астаной М&quot;
13:11, Сегодня
Скандал в Первой лиге: "Хан-Тенгри" сделал заявление после матча с "Астаной М"
Султан Заурбек
12:57, Сегодня
Бой с боксёром из P4P: Заурбек пробивает дорогу к мегафайту с обладателем двух титулов
Михаил Шайдоров
12:38, Сегодня
"Миша, ты заигрался": тренер Круглыхина извинилась перед Шайдоровым за свой пост
Итоги чемпионата Азии по легкой атлетике до 20 лет
12:33, Сегодня
Казахстан опередил Узбекистан в медальном зачёте чемпионата Азии U-20 по лёгкой атлетике
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: