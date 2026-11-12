Контроль за автомойками усилят в Казахстане

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов 12 ноября 2026 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК) сообщил о проводимой работе по контролю за рациональным использованием питьевой воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что согласно утвержденному в 2025 году Водному кодексу, воду необходимо использовать рационально, экономно и эффективно. "Юридические лица и ИП используют питьевую воду из систем водоснабжения на технические нужды, в том числе и на автомойках. В этой связи министерство совместно с бассейновыми водными инспекциями и организациями водоснабжения проводит разъяснительную работу по требованиям исполнения водного законодательства. Также проводится работа по уточнению информации обо всех автомоечных станциях и расширению внедрения технологий повторного использования воды", – сказал Салимов. Он заверил, что эта работа будет усилена. "Согласно приказу министра промышленности и строительства, им необходимо устанавливать данные системы оборудования. Далее будет проводиться работа по дополнительному внесению изменений в законодательные акты, чтобы усилить контроль за такими юридическими лицами, а также усилить их ответственность", – добавил спикер. Ранее мы писали, что автомойкам в Казахстане ограничат доступ к централизованной питьевой воде.

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