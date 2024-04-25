Уровень воды в Балхаше поднялся на 15 см

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 25 апреля на брифинге в СЦК сообщила, что с начала года уровень воды в Балхаше увеличился на 15 см, передает Zakon.kz.

По ее словам, если 1 января в озере уровень составлял 159 см, то теперь показатель достиг 174 см.

"Отмечу, что в этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому появилась возможность направить более 2 кубокилометров воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш. Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Отмечу, что в последние 20 лет вода в эти озера не поступала", – сообщила Молдир Абдуалиева.

Кроме того, она отметила, что специалисты "Казводхоза" намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

"Западно-Казахстанский филиал "Казводхоза" также ведет подготовительные работы по запуску Жанибекской насосной станций. Объект перекачивает воду, подаваемую из Волгоградской области РФ, на территории девяти сельских округов Жанибекского и Бокейординского районов Западно-Казахстанской области. В этом году планируется подача 25,8 млн кубометров воды", – добавила официальный представитель.

Также она сообщила, что для подготовки к поливному сезону филиал "Казводхоза" "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева" провел ремонт 30 гидропостов, в том числе гидропоста на Куртинском водохранилище.

"А филиал "Казводхоза" по Павлодарской области продолжает попуски воды в Шидертинскую систему лиманного орошения. На сегодня принято 40,4 млн кубометров воды, обводнено 11,5 тыс. гектаров лиманов. Проводится обводнение Колыбаевской системы лиманного орошения. Охвачено 800 гектаров лиманов", – рассказала Молдир Абдуалиева.

По ее данным, на Беловодском групповом водопроводе ведется обслуживание систем оборотного водоснабжения, проверка магистральной сети и, в случае необходимости, откачка талых вод из колодцев. Также идет строительство дамбы на насосной станции №1 для защиты от возможных паводков.

"Для улучшения подачи воды на посевные площади филиал "Казводхоза" по Туркестанской области провел механическую очистку более 15 тыс. кубометров межгосударственного канала "Ханым". В результате удалось очистить канал от более 17 тыс. кубометров ила. Также Туркестанский филиал забетонировал 6 километров канала "Найман", – заключила спикер.

Ранее стало известно, что большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск.

