В Алматы вдова погибшего на службе военного судилась с Нацгвардией за 8 млн тенге

Вдове погибшего военнослужащего пришлось обращаться в суд, чтобы получить материальную компенсацию спустя четыре года, сообщает Zakon.kz.

Иск к Республиканскому государственному учреждению (РГУ) "Воинская часть Национальной гвардии РК" о понуждении выплатить единовременную денежную компенсацию рассмотрел Военный суд Алматинского гарнизона.

"Cyдом yстановлено, что cупруг истца, военнослужащий, проходил службу в воинской части и 27 сентября 2022 гoда norиб в результате дорожно-транспортного происшествия в период прохождения службы", – сообщили в Военном суде 12 ноября 2026 года.

У погибшего остались четверо детей и жена, которая обратилась с заявлением о назначении единовременной денежной компенсации. Однако получила отказ, обоснованный пропуском трехлетнего срока обращения.

Исследовав материалы дела, суд признал причины пропуска срока уважительными и восстановил ero.

"Суд принял во внимание совокупность обстоятельств: тяжелое психоэмоциональное состояние истца, необходимость воспитания и материального обеспечения детей, проведение операции и длительная реабилитация одного из детей, жилищные трудности и вынужденный переезд", – говорится в сообщении.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. На РГУ "Воинская часть Национальной гвардии" возложена обязанность назначить истцу единовременную денежную компенсацию в размере 8 083 620 тенге

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Алматы снова рассматривают дело бывшего замначальника управления городской полиции. Летом его приговорили к 18 годам колонии за участие в ОПГ и пособничество наркобизнесу.