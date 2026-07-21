Казахстанка потребовала у государства 15 млн тенге: чем закончился суд

Жительница Актобе, которую суд полностью оправдал по уголовному делу о крупном хищении, потребовала от государства 15 млн тенге компенсации за три года под следствием. Однако суд урезал сумму выплат и постановил возместить ей лишь часть морального и материального вреда, передает Zakon.kz.

Как сообщает газета "Диапазон", в 2023 году двух менеджеров и их пособников приговорили к длительным срокам заключения, а женщину оправдали в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Оправданная подала иск на государство в лице министерства финансов и потребовала 15 млн тенге за моральные страдания, полученные от незаконного уголовного преследования.

Истец мотивировала, что почти три года находилась в тяжелом подавленном состоянии из-за уголовного дела, не могла нормально жить.

"Суд вынес решение в ее пользу, но снизил цену ее моральных страданий. По решению суда министерство финансов должно выплатить ей полтора миллиона тенге за моральный вред. Также государство должно возместить истцу 5,5 млн тенге, которые она потратила на адвоката", – говорится в сообщении.

Ранее в Жамбылской области предпринимательница через суд вернула деньги, выплаченные онлайн-продюсеру за запуск и продвижение интернет-курса. Несмотря на отсутствие письменного договора, суд встал на сторону истицы.