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Громкое дело экс-замглавы управления полиции пересматривают в Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 08:06 Фото: Zakon.kz
В Алматы снова судят бывшего замначальника управления городской полиции. Летом его приговорили к 18 годам колонии за участие в ОПГ и пособничество наркобизнесу. Но сам осужденный остался недоволен приговором и подал апелляцию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 ноября 2026 года сайт телеканала КТК, защита с решением суда не согласна. Утверждают, некоторые осужденные даже не были знакомы друг с другом.

Адвокаты хотят добиться, чтобы дело пересмотрели.

"Это очень тяжелые статьи, в которых мой брат, с полной уверенностью я, не как сестра, но и как защитник, заявляю о его невиновности. Мы заявляли о несоответствии приговора, которое было вручено нам, защитникам. Потому что идет расхождение страниц", – говорит сестра осужденного, Гульнар Джетегенова.

Уголовное дело на Аскара Джетегенова завели два года назад. Его уволили из полиции после неудачной аттестации, а затем задержали за пособничество наркобизнесу.

В августе мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы. Кроме него, за решеткой оказались еще 11 членов ОПГ.

Ранее в Шымкенте сотрудника районного управления полиции уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после инцидента с обнаружением в автомобиле вещества, предположительно являющегося наркотическим.

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Канат Болысбек
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