Какие университеты хотят исключить для поступления казахстанцев из программы "Болашак"

Фото: akorda.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал о планах пересмотреть механизмы поступления в зарубежные вузы по программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек заявил об ужесточении этой работы. "Несколько топовых американских университетов (исключили из программы "Болашак". – Прим. ред.). Мы отслеживаем (уровень поступлений. – Прим. ред.). Сразу видно, когда идет всплеск поступлений туда – сразу понятно, что кто-то помогает, кто-то там спонсирует процесс. Жесткие переговоры были проведены. Все эти вузы извинились, начали свои внутренние процессы пересматривать, разбирательства проводить. Пока в основном этим грешили американские и несколько британских университетов", – добавил он. Европейские университеты, по его словам, таких действий допускают, так как "там и образование немножко по-другому выстраивается". "Азиатские университеты очень жестко смотрят, поэтому в основном – это британские и американские университеты. Вот с ними работу дальше будем проводить", – указал Саясат Нурбек. Ранее министр науки и высшего образования рассказал, какие изменения готовят по программе "Болашак".

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