Глава Миннауки не согласен с тем, что учиться в казахстанских вузах дорого
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, насколько доступно обучение в вузах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты отметили, что в государственных вузах Казахстана образование стоит от 1 млн до 2 млн тенге в год. Такую сумму они назвали для многих неподъемной. Однако Саясат Нурбек с этим не согласен.
"В Казахстане доступность высшего образования достаточно высокая. Во-первых, мы даем большое количество грантов: за последние семь лет более 655 тыс. грантов выделено. То есть если сравнивать количество выпускников и количество грантов, то 2:1 приблизительно сейчас идет соотношение, чуть больше, чуть меньше. То есть каждый второй фактически может претендовать на государственный заказ, на гранты", – считает он.
По программе "Келешек", по его данным, 240 тыс. семей открыли сейчас свои счета и начинают копить деньги на получение образования.
"В целом по стоимости образования: если посмотреть, сравнительно недорогое у нас образование. Более того, все филиалы, которые открываются в Казахстане, мы с ними провели очень большую работу. Если вы поедете учиться в Уэльсе в Cardiff в Великобритании, год обучения будет стоить порядка 20-22 тыс. долларов. Здесь в Cardiff в Казахстане 300 грантов ежегодно для граждан Казахстана мы выдаем, в Coventry University Kazakhstan – 200 грантов. В каждом из этих филиалов для граждан Казахстана выдается определенное количество грантов, которые покрывают полное обучение. Если вы платно поступаете – 13 тыс. долларов, то есть вдвое меньше", – заверил глава Миннауки.
11 ноября 2026 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов зачитал отчет ВАП по вопросу государственного аудита эффективности использования средств, выделенных на развитие науки.
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