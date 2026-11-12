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Общество

Филиалы четырех казахстанских вузов намерены открыть за рубежом

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 20:45 Фото: freepik
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал о планах по открытию филиалов казахстанских вузов за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что Казахстан развивает экспорт образования.

"Наши четыре университета начали открывать свои филиалы за рубежом. Мы тоже начали свою экспансию. В городах Ош и Бишкек – филиалы Казахского национального университета имени аль-Фараби и Евразийского Национального университета имени Л. Н. Гумилева, в городе Чирчик (Узбекистан) – филиал Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова. В Омске также планируется открыть филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби. В Исламабаде или городе Лахор (Пакистан) в следующем году начнет действовать филиал КарГУ", – добавил он.

Эта сеть, по его словам, формирует единое пространство высшего образования в Центральной Азии и закрепляет статус Казахстана как регионального образовательного хаба.

"На сегодня в Казахстане осуществляют свою деятельность в различных формах 33 зарубежных вуза. В страновом разрезе: Россия – 7, Великобритания – 6, США и КНР по 5, Южная Корея – 3, Франция – 2, Германия, Италия, Польша, Турция, Узбекистан по 1 филиалу. Контингент иностранных студентов достиг 40 910 человек. Примечательно, что в 2024 году количество студентов из стран Азии впервые превысило приток обучающихся из стран СНГ", – резюмировал министр.

Ранее Саясат Нурбек обратился к работающим в ущерб учебе студентам.

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