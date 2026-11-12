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Общество

Стипендии по программе "Болашак" предлагают пересмотреть в Казахстане

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:32 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, какие изменения готовят по программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек признал, что планы по повышению размера стипендии по данной программе были.

"На сегодняшний день в городах, где потребительская корзина не высокая, ее размер составляет примерно 2 тыс. долларов ежемесячно. Есть повышенная: для Лондона, Нью-Йорка, для крупных городов, где потребительская корзина дороже, – 2 200 долларов, это повышенная стипендия. Но этого, как вы справедливо заметили, сейчас с учетом роста цен за последние 13-15 лет, конечно же, местами недостаточно", – добавил он.

По его словам, ведомство провело соответствующие расчеты и исследования совместно с компаниями KPMG и Deloitte.

"Мы будем выносить этот вопрос на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии, постараемся до конца года внести его. Решение мы пока сейчас не знаем, какое будет, но как минимум на коллективное рассмотрение комиссии точно этот вопрос будет вынесен. Будет, скорее всего, применен дифференцированный подход, потому что как бы вот потребительские корзины растут по-разному: в Европе – одна, в США, в Канаде – другая, в странах Юго-Восточной Азии… То есть какой-то дифференцированный подход на базе региональных коэффициентов", – резюмировал Саясат Нурбек.

Ранее министр науки и высшего образования рассказал, насколько доступно обучение в вузах Казахстана.

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