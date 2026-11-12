Почему затянулся выпуск казахстанского лекарства от рака

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, когда в стране планируют запустить производство отечественного лекарства от рака. Сроки он озвучил на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о препарате под названием DVC. Саясат Нурбек признал, что идет задержка в разработке лекарства. "Это связано с жесткими требованиями по клиническим испытаниям. На сегодняшний день завершен успешно первый этап клинических испытаний. Мы приступаем ко второму этапу клинических испытаний. До середины следующего года планируем завершить уже разработку и начинать потихоньку уже на рынок выводить это лекарство", – заверил глава Миннауки. 11 марта 2025 года Саясат Нурбек говорил, что отечественное лекарство от рака планируется зарегистрировать к концу 2025 года.

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