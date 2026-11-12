#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.76
495.37
5.37
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
-1°
$
444.76
495.37
5.37
Общество

Почему затянулся выпуск казахстанского лекарства от рака

рак, онкология, лекарство , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 19:08 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, когда в стране планируют запустить производство отечественного лекарства от рака. Сроки он озвучил на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о препарате под названием DVC. Саясат Нурбек признал, что идет задержка в разработке лекарства.

"Это связано с жесткими требованиями по клиническим испытаниям. На сегодняшний день завершен успешно первый этап клинических испытаний. Мы приступаем ко второму этапу клинических испытаний. До середины следующего года планируем завершить уже разработку и начинать потихоньку уже на рынок выводить это лекарство", – заверил глава Миннауки.

11 марта 2025 года Саясат Нурбек говорил, что отечественное лекарство от рака планируется зарегистрировать к концу 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Рак, лекарство
11:52, 11 марта 2025
Казахстанское лекарство от рака может скоро выйти на рынок
рак, Казахстан, Саясат Нурбек
13:12, 31 марта 2026
Почему задержался выход на рынок казахстанского лекарства от рака
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
14:14, 26 мая 2026
Когда будет готово казахстанское лекарство от рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
19:40, Сегодня
Сборная Казахстана по боксу с тренером Сарсекбаевым осталась без побед на ЧМ и Олимпиаде
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:22, Сегодня
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
Фото: НОК РК
18:47, Сегодня
Боксёр Бейбарыс Аширбай уступил британцу в финале юношеской Олимпиады в Дакаре
дзюдо
18:26, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали первых соперников на элитном турнире в Хорватии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: