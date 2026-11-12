Кого в Казахстане теперь бесплатно прививают от вируса, способного вызвать рак
Об этом 12 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК. По их данным, с сентября 2024 года по 12 октября 2026 года в Казахстане вакцинировали девочек двух возрастных групп.
Среди школьниц 11–13 лет:
- первую дозу получили более 301,7 тысячи девочек;
- вторую дозу – 196,6 тысячи.
С мая 2026 года вакцинацию также начали проводить среди девочек 14–17 лет:
- первую дозу получили около 58,6 тысячи;
- вторую – 19,1 тысячи.
Вакцинация, как отмечают в ведомстве, проводится бесплатно за счет государства и строго на добровольной основе – только с согласия родителей или законных представителей.
"Прививка против ВПЧ помогает защитить от наиболее опасных типов вируса, вызывающих большинство случаев рака шейки матки, и значительно снизить риск развития заболевания в будущем", – говорится в сообщении.
При этом, по данным мониторинга, никаких неблагоприятных реакций у привитых девочек не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили SMS-уведомления о проведенных прививках. Теперь после регистрации вакцинации гражданам или законным представителям детей будут автоматически приходить сообщения с указанием вида вакцины и даты прививки.