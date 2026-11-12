Кого в Казахстане теперь бесплатно прививают от вируса, способного вызвать рак

В Казахстане прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили уже более 360 тысяч девочек. В 2026 году бесплатную программу иммунизации расширили, включив в нее подростков постарше, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК. По их данным, с сентября 2024 года по 12 октября 2026 года в Казахстане вакцинировали девочек двух возрастных групп.

Среди школьниц 11–13 лет:

первую дозу получили более 301,7 тысячи девочек;

вторую дозу – 196,6 тысячи.

С мая 2026 года вакцинацию также начали проводить среди девочек 14–17 лет:

первую дозу получили около 58,6 тысячи;

вторую – 19,1 тысячи.

Вакцинация, как отмечают в ведомстве, проводится бесплатно за счет государства и строго на добровольной основе – только с согласия родителей или законных представителей.

"Прививка против ВПЧ помогает защитить от наиболее опасных типов вируса, вызывающих большинство случаев рака шейки матки, и значительно снизить риск развития заболевания в будущем", – говорится в сообщении.

При этом, по данным мониторинга, никаких неблагоприятных реакций у привитых девочек не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили SMS-уведомления о проведенных прививках. Теперь после регистрации вакцинации гражданам или законным представителям детей будут автоматически приходить сообщения с указанием вида вакцины и даты прививки.