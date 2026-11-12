#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

Кого в Казахстане теперь бесплатно прививают от вируса, способного вызвать рак

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, вакцинация, вакцинирование, вакцина, вакцины, прививка, прививки, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 22:45 Фото: Zakon.kz
В Казахстане прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ) получили уже более 360 тысяч девочек. В 2026 году бесплатную программу иммунизации расширили, включив в нее подростков постарше, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК. По их данным, с сентября 2024 года по 12 октября 2026 года в Казахстане вакцинировали девочек двух возрастных групп.

Среди школьниц 11–13 лет:

  • первую дозу получили более 301,7 тысячи девочек;
  • вторую дозу – 196,6 тысячи.

С мая 2026 года вакцинацию также начали проводить среди девочек 14–17 лет:

  • первую дозу получили около 58,6 тысячи;
  • вторую – 19,1 тысячи.

Вакцинация, как отмечают в ведомстве, проводится бесплатно за счет государства и строго на добровольной основе – только с согласия родителей или законных представителей.

"Прививка против ВПЧ помогает защитить от наиболее опасных типов вируса, вызывающих большинство случаев рака шейки матки, и значительно снизить риск развития заболевания в будущем", – говорится в сообщении.

При этом, по данным мониторинга, никаких неблагоприятных реакций у привитых девочек не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили SMS-уведомления о проведенных прививках. Теперь после регистрации вакцинации гражданам или законным представителям детей будут автоматически приходить сообщения с указанием вида вакцины и даты прививки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Ребенок в больнице, дети в больнице, ребенок, дети, детская больница, вакцинация для детей, прививки детям
02:20, 11 декабря 2024
Более 83 тысяч казахстанских девочек вакцинировали против опасного вируса
ВПЧ, Минздрав, Альназарова
17:20, 11 июня 2024
Какой вакциной будут прививать девочек против ВПЧ в Казахстане
Вакцинация против ВПЧ: когда и кого начнут прививать в Казахстане
17:06, 22 мая 2024
Вакцинация против ВПЧ: когда и кого начнут прививать в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:10, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Барыс" - "Адмирал"
Фото: Ktf.kz
22:45, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Колумбии
Фото: ATP
22:11, Сегодня
Александр Шевченко не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Стокгольме
Фото: ufa.uz
22:00, Сегодня
Сборная России совершила камбэк и обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: