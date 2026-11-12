"Не обижайтесь": студентам вузов хотят ужесточить требования к посещаемости занятий

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года обратился к работающим в ущерб учебе студентам, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многие студенты сейчас вынуждены подрабатывать, чтобы обеспечить свои базовые потребности. Они поинтересовались, как это в будущем может отразиться на их квалификации.

Саясат Нурбек сообщил, что проводится работа по повышению стипендий, особенно для магистрантов и докторантов.

"Задача, чтобы сконцентрировались все-таки больше на учебе наши студенты. Запретить работать мы не можем. Нигде в мире такой жесткой практики нет... Все-таки учеба важнее, сконцентрируйтесь. Нельзя терять качество обучения. Потом это все равно компенсируется: здесь потерпеть – потом получать более высокую заработную плату за счет более высокой квалификации", – посоветовал он.

Решить проблему в ведомстве планируют за счет возможностей цифровых технологий.

"Мы будем ужесточать требования к качеству преподавания и посещаемости. Все университеты сейчас оборудованы системами Face ID и RFID, которые позволяют отслеживать присутствие студентов на занятиях. То есть посещаемость и дисциплину внутри мы будем ужесточать за счет цифровизации. Хотим предупредить наших студентов – не обижайтесь", – резюмировал Саясат Нурбек.

Ранее министр науки и высшего образования рассказал, насколько доступно обучение в вузах Казахстана.