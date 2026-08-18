Цифровую экосистему студента хотят сформировать в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 18 августа 2026 года рассказал о планах цифровизации данных о студентах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что планируется объединить в единую систему все основные процессы, – от момента поступления студента в университет и до получения им диплома.

"Уже сейчас сертификат ЕНТ доступен в системе eGov, запущены AI-прокторинг и AI-Talapker. Основные данные о студентах и выпускниках формируются на Единой платформе высшего образования. Следующий этап – внедрение решений на основе искусственного интеллекта в образовательный процесс, таких как AI-Admission, AI-Onboarding, индивидуальная образовательная траектория, профиль цифровых компетенций, AI-Library, AI-психолог и AI-Career", – сказал министр.

По его словам, в данном направлении уже сформирована необходимая базовая инфраструктура. В рамках программы AI-Sana разработано более 440 ИИ-агентов. В предстоящем учебном году будут реализованы третий и четвертый этапы программы.

Саясат Нурбек напомнил, что с 2024 года услуга по предоставлению мест в общежитиях переведена в проактивный формат за счет интеграции системы "Smart Data Ukimet" и Единой платформы высшего образования. В итоге потребность студента в месте в общежитии определяется автоматически.

"Проводится скоринг, формируется список нуждающихся студентов, заявление создается автоматически, а после принятия решения студенту направляется уведомление. В 2025 году через данную систему было оказано 48 282 проактивные услуги. Данная система снижает административную нагрузку, минимизирует влияние человеческого фактора и снижает коррупционные риски", – заверил глава Миннауки и высшего образования РК.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, куда могут обратиться студенты Алматы в случае отсутствия мест в общежитиях.