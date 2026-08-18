#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
461.39
534.75
5.45
Общество

Цифровую экосистему студента хотят сформировать в Казахстане

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 11:02 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства 18 августа 2026 года рассказал о планах цифровизации данных о студентах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что планируется объединить в единую систему все основные процессы, – от момента поступления студента в университет и до получения им диплома.

"Уже сейчас сертификат ЕНТ доступен в системе eGov, запущены AI-прокторинг и AI-Talapker. Основные данные о студентах и выпускниках формируются на Единой платформе высшего образования. Следующий этап – внедрение решений на основе искусственного интеллекта в образовательный процесс, таких как AI-Admission, AI-Onboarding, индивидуальная образовательная траектория, профиль цифровых компетенций, AI-Library, AI-психолог и AI-Career", – сказал министр.

По его словам, в данном направлении уже сформирована необходимая базовая инфраструктура. В рамках программы AI-Sana разработано более 440 ИИ-агентов. В предстоящем учебном году будут реализованы третий и четвертый этапы программы.

Саясат Нурбек напомнил, что с 2024 года услуга по предоставлению мест в общежитиях переведена в проактивный формат за счет интеграции системы "Smart Data Ukimet" и Единой платформы высшего образования. В итоге потребность студента в месте в общежитии определяется автоматически.

"Проводится скоринг, формируется список нуждающихся студентов, заявление создается автоматически, а после принятия решения студенту направляется уведомление. В 2025 году через данную систему было оказано 48 282 проактивные услуги. Данная система снижает административную нагрузку, минимизирует влияние человеческого фактора и снижает коррупционные риски", – заверил глава Миннауки и высшего образования РК.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, куда могут обратиться студенты Алматы в случае отсутствия мест в общежитиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
11:54, Сегодня
Почему ИИ не сможет заменить высшее образование, объяснил глава Миннауки
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
12:40, 09 сентября 2025
Казахстан упростит въезд и трудоустройство иностранных студентов
Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента
10:48, Сегодня
Дефицит мест в общежитиях: куда могут обратиться за поддержкой студенты Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Бельгии определили главную угрозу &quot;Кайрата&quot; перед матчем с &quot;Андерлехтом&quot;
12:19, Сегодня
В Бельгии определили главную угрозу "Кайрата" перед матчем с "Андерлехтом"
Роман Старченко и Константин Пушкарёв
11:59, Сегодня
Михаил Кравец объяснил, почему не взял Романа Старченко в тренерский штаб "Барыса"
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголе
11:40, Сегодня
Устроивший пьяным ДТП Данияр Елеусинов сделал откровенное признание об алкоголизме
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; на Кубке Республики Башкортостан
11:26, Сегодня
Анонс второго матча "Барыса" на первом предсезонном турнире в Уфе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: