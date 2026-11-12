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Общество

Могут ли студенты писать дипломные работы с помощью ИИ

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 20:23 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, почему казахстанским студентам разрешили использовать искусственный интеллект (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что когда в 2022-2023 годы началась эта большая революция, возник вопрос – нужно ли студентам разрешать использовать инструменты ИИ в своих исследовательских работах или в процессе обучения.

"Запрещать, честно сказать, полноценно невозможно. Можно прописать во всех положениях, приказах, но любой человек с планшетом или компьютером – это уже потенциальный пользователь ИИ. И поэтому мы для себя приняли решение – включить максимально элементы искусственного интеллекта в образовательный процесс", – добавил он.

При написании студенческих или исследовательских работ им разрешено использовать элементы ИИ при соблюдении нескольких условий.

"Нельзя алгоритмы использовать при написании аналитических частей, выводов, заключений. Здесь студент должен исследовать и свое заключение дать. Следующее – при использовании ИИ либо результатов алгоритмов обязательно нужно цитировать, то есть написать, что эту или ту часть он получил с помощью такого-то алгоритма и что он обработал и дал такие-то данные", – пояснил министр.

Саясат Нурбек признал, что и сам использует алгоритмы в ежедневной деятельности.

"Надо что-то быстро понять, – и я даю такой промт: "Пожалуйста, объясни мне этот вопрос как 10-летнему мальчику, максимально просто, с аргументацией, визуально". И сразу как-то сложные вопросы легче понимать. Поэтому мы идем путем помощника, чтобы ИИ помогал быстрее учиться", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Ранее Саясат Нурбек обратился к работающим в ущерб учебе студентам. По его словам, в вузах страны хотят ужесточить требования к посещаемости занятий.

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