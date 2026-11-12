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Общество

Кто из студентов может расчитывать на компенсацию расходов за общежитие

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 20:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, на какую поддержку могут расчитывать некоторые казахстанские студенты, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что эта мера поддержки была введена в 2023 году. Расчитывать на него могут сироты, дети из неполных семьей, дети, над которыми взято опекунство, студенты с инвалидностью I и II групп, а также дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

"Они имеют преимущественное право, во-первых, при заселении в общежитие. То есть мы обычно даем места первокурсникам и вот детям из этих категорий. Размер доплаты составляет 29 МРП, на сегодня чуть больше 120 тыс. тенге. Если на гранте учится, то он помимо стипендии получает эти деньги (в качестве компенсации расходов за проживание в общежитии. – Прим. ред.). Он может использовать эти деньги для снятия квартиры – нет жесткого требования, что только для общежития. Это очень хорошая мера поддержки для таких детей", – пояснил министр.

Ранее Саясат Нурбек обратился к работающим в ущерб учебе студентам. По его словам, в вузах страны хотят ужесточить требования к посещаемости занятий.

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