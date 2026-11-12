#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+1°
$
443.62
492.24
5.36
Общество

"Жестко будем действовать!": Саясат Нурбек официально предупредил лжеученых

Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 22:09 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, как будут бороться с кражей денег, выделенных на науку, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что министерство и Фонд науки заключили меморандум с Агентством по финансовому мониторингу.

"Мы выявляем недобросовестных предпринимателей, отдельных недобросовестных ученых, которые, к сожалению, путают свой личный карман с бюджетом, которые позволяют себе средства, которые государство направляет на науку, коммерциализацию науки, отправлять на какие-то обнальные схемы. Сейчас АФМ очень хорошо технически оснащен, вы должны это понимать, и наши фискальные органы очень четко отслеживают любые передвижения денег. Мы сейчас тесно работаем и с Нацбанком – чтобы "покрасить" деньги на науку: каждый тенге был в финансовой системе Казахстана четко идентифицирован. Вы не сможете эти деньги никуда потратить. Что бы вы там не закупили или куда бы вы их не отправили, просто будет красным пятном в финансовой системе везде выходить. Зачем вам это нужно? Зачем вы портите репутацию науки?", – заявил министр.

Он предупредил, что в случае нарушений будут приниматься соответствующие меры.

"Очень жестко хотелось бы предупредить все научное сообщество и всех тех, кто к науке имеет какое-то отношение – псевдоученых, околонаучные компании, которые пытаются на науке какие-то свои нехорошие действия сделать. Жестко будем действовать! Просто вас официально предупреждаю – ни один тенге, который был направлен на науку, мимо нас не пройдет. Жесткие будут решения приниматься. Такие научные проекты будут останавливаться. Это начало большой работы по очистке науки от "грантоедов" и от недобросовестных компаний", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования.

Ранее Саясат Нурбек рассказал, какие перспективы открываются сегодня перед казахстанскими учеными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
21:19, Сегодня
От 2 млн до 7 млн тенге: Саясат Нурбек рассказал, сколько зарабатывают казахстанские ученые
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
18:22, Сегодня
Саясат Нурбек прокомментировал слухи о планах отменить ЕНТ в 2027 году
Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты
12:14, 18 августа 2026
Продолжительность обучения в вузах будет сокращаться – Саясат Нурбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:10, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Барыс" - "Адмирал"
Фото: Ktf.kz
22:45, Сегодня
Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал парного турнира в Колумбии
Фото: ATP
22:11, Сегодня
Александр Шевченко не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Стокгольме
Фото: ufa.uz
22:00, Сегодня
Сборная России совершила камбэк и обыграла Узбекистан в товарищеском матче
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: