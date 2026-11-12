"Жестко будем действовать!": Саясат Нурбек официально предупредил лжеученых

Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в СЦК 12 ноября 2026 года рассказал, как будут бороться с кражей денег, выделенных на науку, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек напомнил, что министерство и Фонд науки заключили меморандум с Агентством по финансовому мониторингу. "Мы выявляем недобросовестных предпринимателей, отдельных недобросовестных ученых, которые, к сожалению, путают свой личный карман с бюджетом, которые позволяют себе средства, которые государство направляет на науку, коммерциализацию науки, отправлять на какие-то обнальные схемы. Сейчас АФМ очень хорошо технически оснащен, вы должны это понимать, и наши фискальные органы очень четко отслеживают любые передвижения денег. Мы сейчас тесно работаем и с Нацбанком – чтобы "покрасить" деньги на науку: каждый тенге был в финансовой системе Казахстана четко идентифицирован. Вы не сможете эти деньги никуда потратить. Что бы вы там не закупили или куда бы вы их не отправили, просто будет красным пятном в финансовой системе везде выходить. Зачем вам это нужно? Зачем вы портите репутацию науки?", – заявил министр. Он предупредил, что в случае нарушений будут приниматься соответствующие меры. "Очень жестко хотелось бы предупредить все научное сообщество и всех тех, кто к науке имеет какое-то отношение – псевдоученых, околонаучные компании, которые пытаются на науке какие-то свои нехорошие действия сделать. Жестко будем действовать! Просто вас официально предупреждаю – ни один тенге, который был направлен на науку, мимо нас не пройдет. Жесткие будут решения приниматься. Такие научные проекты будут останавливаться. Это начало большой работы по очистке науки от "грантоедов" и от недобросовестных компаний", – резюмировал глава Миннауки и высшего образования. Ранее Саясат Нурбек рассказал, какие перспективы открываются сегодня перед казахстанскими учеными.

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